CONFIRA

Nova praça é inaugurada em Salvador com investimentos de R$ 740 mil

Espaço recebeu novos equipamentos, melhoria da iluminação e reestruturação da infraestrutura.

Maysa Polcri

Publicado em 29 de abril de 2026 às 15:27

Nova área de lazer inaugurada em Salvador Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

Uma nova área de lazer foi inaugurada pela Prefeitura de Salvador no condomínio Recantos das Mangueiras, no bairro do Cabula. A praça foi reformada e passa a contar com novos equipamentos, melhoria da iluminação e reestruturação da infraestrutura. A área foi entregue na noite de terça-feira (28).

Durante a inauguração, o prefeito Bruno Reis destacou que esta é a 622ª praça requalificada ou construída do zero ao longo de suas gestões. O espaço tem área de 1.750,81 m² e recebeu investimentos de R$ 740 mil.

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“Isso nos orgulha. Ver a nossa cidade bem cuidada, com autoestima elevada, onde temos alegria e felicidade de receber um amigo ou um parente de qualquer lugar, do interior da Bahia, do Brasil ou do mundo, e, graças a Deus, quem vem a Salvador sai falando bem, vê o quanto a cidade se transformou, o quanto mudou para melhor”, afirmou o prefeito.

O projeto incluiu a instalação de mobiliário urbano, como conjuntos de mesas para jogos, mesas infantis, poltronas e elementos decorativos em concreto. A praça também ganhou um parque infantil com brinquedos como Casa do Tarzan, balanços, escorregadores e gangorras, além de um espaço voltado para crianças de até seis anos, com túnel, brinquedos lúdicos e cercamento de segurança.

Para a prática esportiva, foram implantadas uma mini quadra e uma quadra poliesportiva, além de uma academia ao ar livre, com equipamentos como barra de apoio, prancha abdominal e barras paralelas. O espaço também conta com área de convivência equipada com mesas de pingue-pongue e futmesa.

A requalificação contemplou ainda paisagismo com grama sintética e natural, instalação de bancos pré-moldados e guarda-corpo em tubo galvanizado, além de pintura geral do espaço. Foram instaladas 19 luminárias de LED, sete projetores e 14 postes, além da execução de obras de infraestrutura elétrica, garantindo mais segurança para os frequentadores.

Durante o ato de entrega, o prefeito Bruno Reis anunciou outras intervenções na região, como a implantação do programa Corredores Verdes na Avenida Silveira Martins, que prevê o plantio de árvores de grande porte ao longo da via. A iniciativa tem como objetivo ampliar a arborização urbana, reduzir o impacto do calor e melhorar a qualidade do ar.

Outras ações previstas incluem a construção de uma nova unidade escolar, a implantação de um Centro de Referência em Saúde (CRS) modelo em Narandiba, além de obras de drenagem e instalação de ecopontos.