EDUCAÇÃO

Nota baixa: teste internacional mostra que estudantes brasileiros têm dificuldades em resolver problemas

Os resultados divulgados em junho parecem desanimadores para o país, porém, há um caminho para reverter isso: a educação midiática, que tem como uma das bases o desenvolvendo do pensamento crítico, que é uma capacidade essencial para avançar na criatividade. Quem explica isso é o coordenador pedagógico do Instituto Palavra Aberta, Bruno Ferreira.

Se o pensamento criativo é treinável, é importante considerar que historicamente a educação não se preocupou em desenhar essa característica no sujeito. Ao longo do tempo, os processos educativos vem calcados na transmissão de conhecimento do professor para o aluno; de um lado o educador como sujeito da prática pedagógica e do outro, os estudantes como meros ouvintes e receptores do conhecimento.