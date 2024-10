VEJA QUAIS SÃO

Apenas 14% das prefeituras da Bahia terão mulheres no comando

O número de mulheres que vão comandar cidades baianas a partir do ano que vem cresceu, mas ainda é tímido. Na eleição deste ano, 60 candidatas foram eleitas em municípios da Bahia. O quantitativo é 15,38% maior do que a legislatura atual, que tem 52 prefeitas no estado. Ainda assim, as cidades com prefeitas eleitas representam apenas 14,38% dos 417 municípios baianos.