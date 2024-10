ELEIÇÕES MUNICIPAIS

e-Título: prazo para baixar e usar título de eleitor digital no 1º turno acaba neste sábado (5)

Se você cogita usar o seu e-Título (versão digital do título de eleitor) para votar no primeiro turno das eleições de 2024, para prefeitos e vereadores, marcado para domingo (6), é preciso se atentar ao prazo estipulado para baixar ou atualizar o e-Título. Vai até este sábado (5). Como o título de eleitor impresso não tem foto, ele, por si só, não serve para permitir a votação.

O e-Título pode substituir o título de eleitor impresso e o documento com foto nas eleições, se você já tiver feito o cadastramento biométrico. Ou seja, é preciso ter a foto cadastrada no perfil do app. Se você não tiver foto no e-Título, ou não conseguir baixá-lo a tempo, ainda poderá votar apresentando RG, identidade social, CNH (Carteira Nacional de Habilitação), passaporte, certificado de reservista ou carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei.