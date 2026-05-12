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A cidade no litoral brasileiro que tem 102 praias, 20 ilhas e mistura refúgios calmos e trechos selvagens

É o município com o maior número de praias do país

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Barbosa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Gabriela Barbosa

  • Agência Correio

Publicado em 12 de maio de 2026 às 13:50

Ubatuba, no litoral Norte de São Paulo, encanta com sua exuberante natureza, rica cultura e mais de 100 praias (Imagem: Bruno Amir Imagens | Shutterstock)
Ubatuba, no litoral Norte de São Paulo, encanta com sua exuberante natureza, rica cultura e mais de 100 praias  Crédito: Imagem: Bruno Amir Imagens | Shutterstock

Entre a serra coberta pela Mata Atlântica e o litoral recortado pelo mar, Ubatuba se destaca por um título incomum: é o município com o maior número de praias do país. Ao todo, são mais de 100 faixas de areia distribuídas ao longo de cerca de 80 quilômetros de costa, segundo a prefeitura do município.

A quantidade impressiona, mas o que diferencia o destino é a variedade. Cada praia apresenta características próprias, com cenários que vão de enseadas tranquilas a trechos mais selvagens, acessíveis apenas por trilhas.

As melhores praias do mundo

1ª. Isla Pasion (Cozumel, México) por Tripadvisor
2ª. Praia de Elafonissi (Creta, Grécia) por Tripadvisor
3ªLagoa de Balos (Creta, Grécia) por Krzysztof Dubiel/ Unsplash
4ª. Eagle Beach (Palmeira, Aruba) por Divulgação/Aruba Tourism Authority
5ª. Praia da Falésia (Olhos de Água, Portugal) por Wirestock/Freepik
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1ª. Isla Pasion (Cozumel, México) por Tripadvisor

Diversidade transforma cada visita

Em Ubatuba, o roteiro dificilmente se repete. Em um dia, o visitante pode escolher praias com mar calmo e infraestrutura completa. No seguinte, é possível explorar áreas mais isoladas, cercadas por vegetação nativa.

A cidade reúne perfis variados de praias, incluindo opções familiares, pontos procurados por surfistas e áreas praticamente intocadas. Essa diversidade faz com que cada escolha represente uma experiência diferente.

Ubatuba é um destino com praias deslumbrantes (Imagem: Erich Sacco | Shutterstock)
Ubatuba é um destino com praias deslumbrantes  Crédito: Imagem: Erich Sacco | Shutterstock

Geografia explica a multiplicidade

O grande número de praias está diretamente ligado à formação geográfica do litoral. A presença de baías, costões rochosos e ilhas cria múltiplos acessos ao mar e amplia a quantidade de faixas de areia.

Além disso, há diferenças marcantes entre as regiões. O sul concentra praias mais acessíveis e com melhor infraestrutura turística, enquanto o norte mantém características mais preservadas, com clima mais silencioso e natural.

Preservação ambiental é destaque

Outro fator relevante é o nível de conservação ambiental. Cerca de 80% do território de Ubatuba está protegido por áreas ambientais, com destaque para o Parque Estadual da Serra do Mar.

Essa proteção garante a manutenção da Mata Atlântica em grande parte do município, resultando em praias com vegetação preservada, sombra natural e paisagens pouco alteradas.

Destino vai além das praias

Embora o litoral seja o principal atrativo, o destino oferece outras experiências. Trilhas em meio à floresta, cachoeiras e passeios de barco complementam o roteiro.

A Ilha Anchieta é um dos destaques, reunindo águas transparentes e relevância histórica. Projetos ambientais também atuam na preservação da fauna marinha, ampliando o interesse turístico.

Com essa combinação de natureza, variedade e conservação, Ubatuba se consolida como um dos destinos mais completos do litoral brasileiro, capaz de oferecer novas descobertas em qualquer época do ano.

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