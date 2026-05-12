DESTINOS IMPERDÍVEIS

A cidade no litoral brasileiro que tem 102 praias, 20 ilhas e mistura refúgios calmos e trechos selvagens

É o município com o maior número de praias do país



Gabriela Barbosa

Agência Correio

Publicado em 12 de maio de 2026 às 13:50

Ubatuba, no litoral Norte de São Paulo, encanta com sua exuberante natureza, rica cultura e mais de 100 praias Crédito: Imagem: Bruno Amir Imagens | Shutterstock

Entre a serra coberta pela Mata Atlântica e o litoral recortado pelo mar, Ubatuba se destaca por um título incomum: é o município com o maior número de praias do país. Ao todo, são mais de 100 faixas de areia distribuídas ao longo de cerca de 80 quilômetros de costa, segundo a prefeitura do município.

A quantidade impressiona, mas o que diferencia o destino é a variedade. Cada praia apresenta características próprias, com cenários que vão de enseadas tranquilas a trechos mais selvagens, acessíveis apenas por trilhas.

As melhores praias do mundo 1 de 5

Diversidade transforma cada visita

Em Ubatuba, o roteiro dificilmente se repete. Em um dia, o visitante pode escolher praias com mar calmo e infraestrutura completa. No seguinte, é possível explorar áreas mais isoladas, cercadas por vegetação nativa.

A cidade reúne perfis variados de praias, incluindo opções familiares, pontos procurados por surfistas e áreas praticamente intocadas. Essa diversidade faz com que cada escolha represente uma experiência diferente.

Ubatuba é um destino com praias deslumbrantes Crédito: Imagem: Erich Sacco | Shutterstock

Geografia explica a multiplicidade

O grande número de praias está diretamente ligado à formação geográfica do litoral. A presença de baías, costões rochosos e ilhas cria múltiplos acessos ao mar e amplia a quantidade de faixas de areia.

Além disso, há diferenças marcantes entre as regiões. O sul concentra praias mais acessíveis e com melhor infraestrutura turística, enquanto o norte mantém características mais preservadas, com clima mais silencioso e natural.

Preservação ambiental é destaque

Outro fator relevante é o nível de conservação ambiental. Cerca de 80% do território de Ubatuba está protegido por áreas ambientais, com destaque para o Parque Estadual da Serra do Mar.

Essa proteção garante a manutenção da Mata Atlântica em grande parte do município, resultando em praias com vegetação preservada, sombra natural e paisagens pouco alteradas.

Destino vai além das praias

Embora o litoral seja o principal atrativo, o destino oferece outras experiências. Trilhas em meio à floresta, cachoeiras e passeios de barco complementam o roteiro.

A Ilha Anchieta é um dos destaques, reunindo águas transparentes e relevância histórica. Projetos ambientais também atuam na preservação da fauna marinha, ampliando o interesse turístico.