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A Lua Cheia em Libra chega com força total e promete virar o jogo emocional de todos os signos nesta semana

Movimentos intensos pedem equilíbrio, maturidade emocional e escolhas mais conscientes nas relações

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de março de 2026 às 10:00

Signos e a Superlua
Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

Entre os dias 30 de março e 5 de abril, o céu traz um momento de fechamento e recomeço ao mesmo tempo. O destaque vai para a Lua Cheia em Libra, que acontece na quarta-feira, 1º de abril, às 23h11, trazendo à tona temas ligados a relações, equilíbrio e decisões importantes. Ao longo da semana, o clima favorece reconciliações, ajustes de rota e uma nova forma de enxergar vínculos, sejam amorosos, profissionais ou pessoais. É um período de intensidade emocional, mas também de clareza. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Você vai sentir um puxão forte entre agir sozinho e dividir a vida com alguém. O momento pede equilíbrio e maturidade emocional. Evitar sentimentos só adia o inevitável, então encarar o que sente pode ser libertador. Dica cósmica: Falar o que sente pode mudar tudo.

Touro: O momento traz reconhecimento pelos esforços recentes. Mesmo que o progresso tenha sido lento, agora ele começa a mostrar resultados concretos. Parcerias ganham força e podem abrir portas importantes. Dica cósmica: Confie no seu ritmo, ele está te levando longe.

Gêmeos: Sua energia pode oscilar mais do que o normal, então respeitar seus limites será essencial. É hora de encerrar ciclos e refletir sobre tudo que te trouxe até aqui. Dica cósmica: Se priorizar não é egoísmo, é necessidade.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Você começa a assumir um papel mais forte diante dos outros, com mais responsabilidade e presença. Mesmo que isso assuste no início, é um passo importante para o seu crescimento. Dica cósmica: Aceite o protagonismo que a vida está te dando.

Leão: A comunicação ganha destaque, e você consegue se expressar com mais clareza e impacto. Projetos podem avançar e até serem finalizados. É um ótimo momento para colocar ideias em prática. Dica cósmica: Confie na sua voz.

Virgem: Surge uma vontade forte de aprender, evoluir e explorar novos caminhos. Ao mesmo tempo, a forma como você se trata entra em foco. Chega de autocrítica excessiva. Dica cósmica: Seja seu maior apoio, não seu maior crítico.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Com a Lua Cheia acontecendo no seu signo, você entra em um momento de virada. É tempo de assumir seu poder, confiar mais em si e dar passos mais independentes. Dica cósmica: Você já tem tudo o que precisa para avançar.

Escorpião: As relações passam por uma análise mais profunda. Para quem está em um relacionamento, o vínculo pode se fortalecer. Para quem está solteiro, novas conexões podem surgir com mais facilidade. Dica cósmica: Se abra para trocas verdadeiras.

Sagitário: O corpo pede pausa, e ignorar isso pode custar caro. É hora de desacelerar, colocar limites e parar de se colocar em segundo plano. Dica cósmica: Descansar também é produtividade.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Você recupera o foco e começa a enxergar caminhos mais claros para seus objetivos. Planos ganham estrutura, e alianças importantes podem surgir. Dica cósmica: Organização é o seu maior poder agora.

Aquário: Questões familiares e emocionais ganham destaque. Você pode entender melhor suas raízes e até resolver pendências antigas. É um momento de crescimento interno. Dica cósmica: Olhar para trás pode te ajudar a seguir em frente.

Peixes: O passado aparece como aprendizado, não como prisão. É hora de cortar vínculos que já não fazem sentido e se reconectar com sua criatividade e essência. Dica cósmica: Se libertar do que já foi abre espaço para o novo.

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Signo Lua Libra Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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