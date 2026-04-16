TECNOLOGIA

A pilha que carrega em minutos com cabo USB-C e parece perfeita, mas esconde detalhe te faz pensar duas vezes

Criada no Japão, a novidade promete praticidade no dia a dia e elimina carregadores extras



Agência Correio

Bianca Hirakawa

Publicado em 16 de abril de 2026 às 19:00

Mas a tecnologia esconde limitações que podem impactar o uso em situações mais exigentes Crédito: Pexels

Uma pilha que carrega com cabo USB-C pode parecer apenas mais uma inovação tecnológica, mas o que chama atenção é o impacto direto no dia a dia. A novidade, criada no Japão, aposta na praticidade, mas também levanta dúvidas sobre desempenho e uso real, especialmente quando se olha além da proposta.

Praticidade que muda a rotina

A principal ideia por trás da pilha é simples: eliminar a necessidade de carregadores específicos. Em vez disso, basta um cabo USB-C, o mesmo usado em celulares e outros dispositivos.

Pilhas 1 de 4

Na prática, isso permite recarregar a pilha em diferentes situações, como no notebook, em carregadores de celular, com power banks e até no carro. Esse formato reduz a quantidade de acessórios necessários e facilita o uso em viagens ou no cotidiano, principalmente para quem busca mais mobilidade.

Desempenho diferente das pilhas comuns

Outro ponto que chama atenção está no funcionamento. Diferente das pilhas tradicionais, esse modelo mantém uma tensão constante de 1,5V praticamente até o fim da carga.

Isso significa:

Aparelhos funcionam com potência máxima por mais tempo

Menos oscilações de desempenho

Melhor resposta em dispositivos mais exigentes Por outro lado, essa característica pode causar um efeito curioso:

A pilha não “avisa” que está acabando

O dispositivo pode desligar de forma repentina Por outro lado, essa característica pode causar um efeito curioso:

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Nem tudo é vantagem

Apesar da praticidade, a tecnologia também traz limitações importantes. A capacidade dessas pilhas costuma ser menor que a de modelos recarregáveis tradicionais, em torno de 1300 mAh, enquanto versões comuns podem chegar a 2000 mAh.

Essa diferença acontece porque parte do espaço interno é ocupado pelo sistema de recarga via USB-C, o que impacta diretamente na autonomia em usos mais longos.

Quando vale a pena usar

Esse tipo de pilha tende a funcionar melhor em situações específicas, principalmente quando a praticidade pesa mais do que a duração:

Viagens

Uso ocasional

Emergências

Rotinas com poucos dispositivos Nesses casos, poder carregar a pilha com um único cabo pode fazer toda a diferença. Nesses casos, poder carregar a pilha com um único cabo pode fazer toda a diferença.

Uma mudança de hábito

Mais do que substituir as pilhas tradicionais, a proposta aponta para uma mudança no comportamento do consumidor. A ideia é simplificar o uso de tecnologia no dia a dia, reduzindo a dependência de acessórios e tornando tudo mais prático.