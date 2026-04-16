A pilha que carrega em minutos com cabo USB-C e parece perfeita, mas esconde detalhe te faz pensar duas vezes

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Agência Correio
Bianca Hirakawa
Publicado em 16 de abril de 2026 às 19:00
Uma pilha que carrega com cabo USB-C pode parecer apenas mais uma inovação tecnológica, mas o que chama atenção é o impacto direto no dia a dia. A novidade, criada no Japão, aposta na praticidade, mas também levanta dúvidas sobre desempenho e uso real, especialmente quando se olha além da proposta.
A principal ideia por trás da pilha é simples: eliminar a necessidade de carregadores específicos. Em vez disso, basta um cabo USB-C, o mesmo usado em celulares e outros dispositivos.
Pilhas
Na prática, isso permite recarregar a pilha em diferentes situações, como no notebook, em carregadores de celular, com power banks e até no carro. Esse formato reduz a quantidade de acessórios necessários e facilita o uso em viagens ou no cotidiano, principalmente para quem busca mais mobilidade.
Outro ponto que chama atenção está no funcionamento. Diferente das pilhas tradicionais, esse modelo mantém uma tensão constante de 1,5V praticamente até o fim da carga.
Isso significa:
tecnologia
Apesar da praticidade, a tecnologia também traz limitações importantes. A capacidade dessas pilhas costuma ser menor que a de modelos recarregáveis tradicionais, em torno de 1300 mAh, enquanto versões comuns podem chegar a 2000 mAh.
Essa diferença acontece porque parte do espaço interno é ocupado pelo sistema de recarga via USB-C, o que impacta diretamente na autonomia em usos mais longos.
Esse tipo de pilha tende a funcionar melhor em situações específicas, principalmente quando a praticidade pesa mais do que a duração:
Mais do que substituir as pilhas tradicionais, a proposta aponta para uma mudança no comportamento do consumidor. A ideia é simplificar o uso de tecnologia no dia a dia, reduzindo a dependência de acessórios e tornando tudo mais prático.
Nesse cenário, a pilha com USB-C surge como uma alternativa moderna, não necessariamente para todos os usos, mas para quem prioriza conveniência acima de tudo.