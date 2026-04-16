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Erika Januza se pronuncia após internação por infecção nos rins e faz alerta: ‘Meu rim estava aumentando’

Atriz agradeceu mensagens de carinho nas redes sociais e relatou processo de diagnóstico

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de abril de 2026 às 19:55

Erika Januza revelou erros em rotina diária
Erika Januza revelou erros em rotina diária Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Erika Januza, de 40 anos, se pronunciou pela primeira vez nesta quinta-feira (16) através das redes sociais após ser diagnosticada com quadro de infecção renal. A artista agradeceu as mensagens de carinho, e revelou que está tratando uma pielonefrite, cuja descrição foi publicada em seu perfil.

“Geralmente é quando você tem uma infecção de urina, que não foi bem tratada e evoluiu e eu estava com muita dor nas costas, achei que eu tinha dado um jeito na coluna, tomando remédio pra dor”, explicou.

Publicações de Erika Januza

Erika Januza fez desabafo nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Erika Januza fez desabafo nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Erika Januza fez desabafo nas redes sociais por Reprodução | Instagram
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Erika Januza fez desabafo nas redes sociais por Reprodução | Instagram

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Antes de ser internada, a atriz estava sentindo dores, frio e calafrios, “uma coisa estranha”, descreveu, e chegou a se automedicar, mas por conselho de uma colega de trabalho, Kika Kalache, a Fátima Curi em “Nobreza do Amor”, decidiu procurar um posto de saúde, quando foi verificado que sua pressão estava muito baixa.

“Eu estava com sintomas que não eram só de uma dor na coluna. Eu vim pro hospital. Fui fazer um exame pra ver o que é que eu tinha e não saí mais, minha dor na coluna, na verdade, era meu rim que estava aumentado, e a dor que eu estava sentindo era ele, tomado por uma bactéria, quase já indo pro outro. Então eu vim pra cá na hora certa”.

Erika Januza relatou que já teve infecção urinária algumas vezes, que não foram tratadas e “subiu pros rins”. “Então bebam água, se cuidem, se tiver com vontade de ir ao banheiro, não segura, vai ao banheiro”, aconselhou.

Erika Januza

Erika Januza por Reprodução
Erika Januza por Reprodução
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Erika Januza por Reprodução

“Às vezes eu tô no trabalho, na correria, às vezes eu vou no banheiro, às vezes tomo água. O dia acabou e você não fez o que tinha que fazer, e seu corpo cobra”, desabafou ainda.

“Ainda estou aqui, se cuidem mesmo porque se não a gente não faz nada, tinha tanta coisa legal, tanta coisa pra fazer esses dias. Tinha um evento lindo amanhã e não vou poder ir, minhas cenas para gravar, trabalho em São Paulo no final de semana. Enfim, tantas coisas e eu tenho que ficar aqui. É mais fácil cuidar da saúde, para a gente aproveitar a vida com plenitude, cada um à sua maneira. Graças a Deus eu tive a oportunidade de vir ao hospital. Estou sendo muito bem cuidada”, concluiu a atriz.

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