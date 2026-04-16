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Mãe de Lucas Lucco mostra evolução da alopecia: ‘Muita coisa mudou’

Karina Lucco mostra processo de tratamento para a alopecia nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 16 de abril de 2026 às 21:04

Karina Lucco decidiu raspar os cabelos Crédito: Reprodução | Instagram

A mãe do cantor Lucas Lucco, Karina Lucco, de 49 anos, voltou a falar sobre sua jornada de superação à alopecia areata e compartilhou um novo vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (16). Na gravação, Karina aparece tendo os cabelos raspados pelo esposo, Paulo Roberto, e seu filho.

A influenciadora refletiu sobre as mudanças ao longo do tempo. “Do começo até agora. Muita coisa mudou. Ainda existem falhas, ainda existe processo. A alopecia areata continua mostrando suas fases. Mas eu também continuo. Mesmo diferente”, escreveu na legenda.

Karina Lucco 1 de 9

Nos comentários da publicação, Karina recebeu várias mensagens de carinho. “Karina, você é muito especial e forte. Eu sei que não é fácil. Eu já passei por algo parecido. Mas tenha fé em Deus e confie no tratamento, porque você vai conseguir superar isso. Estou torcendo por você”, escreveu uma pessoa.

“Está crescendo nas falhas,que felicidades, Deus é bom o tempo todo!”, comentou outra. “Que benção! Seus cabelinhos estão crescendo!”, disse outra.

Anteriormente, Karina tinha mostrado detalhes dos seus cabelos após ser diagnosticada com alopecia areata e decidir raspar o cabelo por completo. “O processo segue. E dentro desse processo, hoje foi dia de desapegar. Não foi só sobre cortar o cabelo. Foi sobre soltar o que já não faz mais sentido carregar. Claro que não é fácil. Mas entendo que existem fases em que o desapego é necessário para continuar. Sigo com fé, coragem e o coração em paz. Um passo de cada vez✨”, escreveu na legenda da publicação.