TENDÊNCIA

A planta ideal que floresce por meses inteiros e transforma as casas pequenas ao crescer 'pelas paredes'

Ela cresce na vertical, floresce por meses e virou solução silenciosa para quem quer mais verde sem ocupar espaço



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 30 de abril de 2026 às 20:00

O sucesso não é só pela beleza, mas pela forma inteligente como adapta a natureza à rotina urbana Crédito: Magnific

Em meio à rotina acelerada e aos espaços cada vez mais compactos, uma planta tem chamado atenção por resolver um problema comum de forma quase invisível: como ter mais verde dentro de casa sem perder espaço.

As trepadeiras que florescem por longos períodos deixaram de ser apenas um detalhe de jardim. Hoje, elas aparecem em varandas, muros e até dentro de apartamentos, não só pela beleza, mas pela forma inteligente como o ambiente. E é justamente aí que está o diferencial.

Quando o espaço acaba, a solução muda de direção

Enquanto a maioria das plantas cresce para os lados, ocupando vasos e superfícies, a trepadeira faz o oposto: ela sobe.

Esse simples comportamento muda tudo:

Usa paredes, grades e estruturas que normalmente ficariam vazias

Cria uma sensação de profundidade no ambiente

Transforma áreas pequenas em espaços visualmente mais amplos

Na prática, é como adicionar um jardim sem precisar de mais metros quadrados.

Trepadeira 1 de 3

Um verde que não “desaparece” com o tempo

Outro ponto que chama atenção é a constância. Diferente de plantas que florescem por curtos períodos, algumas trepadeiras mantêm flores por meses, às vezes quase o ano todo.

Isso cria um efeito contínuo, pois a casa parecerá sempre cuidada, o ambiente ganha cor mesmo nos dias mais comuns, e não tem aquela sensação de “planta sem graça” entre uma floração e outra.

Por que isso virou tendência agora

O crescimento dessas plantas acompanha uma mudança clara no comportamento urbano. Hoje, a lógica dentro de casa não é só estética, é funcional. As pessoas procuram soluções que conseguem se adaptar a locais pequenos, não exijam manutenção complexa e que entreguem resultado rápido e duradouro.

Nesse caso, a trepadeira se encaixa perfeitamente, porque ela cresce sozinha, ocupa o que já existe e transforma o ambiente com o tempo.

Nem tudo é automático

Apesar da aparência prática, o resultado não acontece sozinho. Para que a planta realmente se desenvolva bem, alguns pontos fazem a diferença:

Boa incidência de luz natural

Um vaso com drenagem adequada

Estruturas de apoio para direcionar o crescimento

Podas leves para evitar que ela se espalhe demais