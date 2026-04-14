Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A rã que pode matar 10 adultos com um toque tem apenas 5 cm e está entre os animais mais venenosos do mundo

A rã-flecha dourada ostenta o título de um dos animais mais venenosos da Terra

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras

  • Agência Correio

  • Raphael Miras

Publicado em 14 de abril de 2026 às 16:00

A rã-flecha dourada (Phyllobates terribilis) utiliza sua cor vibrante como um aviso biológico: apesar de medir apenas cinco centímetros, um único exemplar carrega veneno suficiente para matar dez adultos
A rã-flecha dourada (Phyllobates terribilis) utiliza sua cor vibrante como um aviso biológico: apesar de medir apenas cinco centímetros, um único exemplar carrega veneno suficiente para matar dez adultos Crédito: Wikimedia Commons/Wilfried Berns

Você sabia que existe uma rã do tamanho da sua mão que é totalmente venenosa? Conhecida como rã-flecha dourada (Phyllobates terribilis), o animal é o mais letal da Terra.

Diferente de cobras ou aranhas, que picam para injetar toxinas, essa rã mata pelo contato.

Aranha-marrom, viúva negra e armadeira - os perigos desses animais venenosos

O bombeiro João Paulo Floriani, 44 anos, foi picado por uma aranha marrom enquanto trabalhava no jardim de sua casa e ficou internado por um período; ele morreu em meados de junho  por Reprodução/redes sociais
Ela é também conhecida como aranha-violino, por causa do desenho no abdômen que lembra o instrumento; pertence ao gênero Loxosceles por Rafael Marques Porto / Agência Fapesp
Aranha-marrom é uma das espécies mais venenosas encontradas no Brasil por Divulgação CIATox
Uma mistura simples afasta a aranha e ainda impede que outras entrem no ambiente Crédito: Imagem gerada por IA por Imagem gerada por IA
É importante cuidar do jardim e reduzir a aproximação de aranhas ao redor do imóvel por Reprodução: YouTube
A picada da aranha-armadeira causa dor intensa, taquicardia e, sem tratamento, pode ser fatal (Imagem: Tobias Hauke | Shutterstock) por Imagem: Tobias Hauke | Shutterstock
As aranhas são criaturas fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas (Imagem: Iuliia Tarabanova | Shutterstock) por
As aranhas possuem órgãos sensoriais altamente desenvolvidos (Imagem: Lukas Jonaitis | Shutterstock) por
Pesquisadores descobriram substância em veneno de aranha que elimina células de câncer por Shutterstock
Aranha tece a teia em Beeskow, nordeste da Alemanha por PATRICK PLEUL/AFP
1 de 10
O bombeiro João Paulo Floriani, 44 anos, foi picado por uma aranha marrom enquanto trabalhava no jardim de sua casa e ficou internado por um período; ele morreu em meados de junho  por Reprodução/redes sociais

Com apenas um toque, a rã pode transferir a batracotoxina, um alcaloide potente que ataca o sistema nervoso. O resultado é tenebroso: uma paralisia muscular devastadora que atinge o coração e o diafragma, impedindo a respiração.

Estima-se que um único exemplar carregue veneno suficiente para matar dez seres humanos adultos.

O veneno "sequestrado"

O detalhe mais fascinante sobre a Phyllobates terribilis é que ela não nasce venenosa. Cientistas descobriram que, se criada em cativeiro e isolada de seu habitat natural, ela perde sua toxicidade. Isso acontece porque a rã "sequestra" o veneno de sua dieta.

Ao se alimentar de formigas e besouros que consomem fungos específicos, a rã absorve esses compostos e os armazena em glândulas na pele. É uma estratégia de sobrevivência eficiente, mas que levanta uma questão: como ela não morre com o próprio veneno?

A resposta está na evolução. Essas rãs possuem mutações genéticas que alteram os receptores de seus neurônios, impedindo que a toxina se ligue às suas células.

Caçadora e caça

A cor berrante da rã-flecha é o que a biologia chama de aposematismo: um sinal visual de perigo para afastar predadores. Por milênios, essa defesa foi respeitada por quase todos na natureza, com exceção de dois grupos.

O primeiro são os povos indígenas da Colômbia, como os Emberá. Eles aprenderam a passar as pontas de suas flechas e dardos de zarabatana na pele do anfíbio para garantir uma caça letal, o que deu origem ao nome popular "rã-flecha".

O segundo é a cobra Erythrolamprus epinephelus. Ela é, até onde a ciência sabe, o único animal que evoluiu resistência à batracotoxina, tornando-se a única predadora capaz de devorar a rã sem morrer no processo.

Futuro na medicina e risco de extinção

Embora seja uma das criaturas mais perigosas do planeta, a rã-flecha dourada pode ser a chave para novos tratamentos médicos. Em matéria feita pela National Geographic, os pesquisadores estudam suas toxinas para o desenvolvimento de analgésicos potentes.

Apesar de seu poder, a espécie enfrenta uma ameaça que seu veneno não pode deter: a destruição de seu habitat.

Restrita a pequenos trechos de floresta tropical na costa do Pacífico da Colômbia, a rã está classificada internacionalmente como ameaçada de extinção devido ao desmatamento.

Preservar esse pequeno anfíbio é, portanto, preservar um dos mecanismos biológicos mais complexos e intrigantes da natureza.

Mais recentes

Imagem - Carta da Chave domina o Baralho Cigano desta quarta (15 de abril): soluções e caminhos se abrem

Carta da Chave domina o Baralho Cigano desta quarta (15 de abril): soluções e caminhos se abrem
Imagem - Anjo da Guarda indica clareza para 3 signos nesta quarta (15 de abril): respostas começam a aparecer

Anjo da Guarda indica clareza para 3 signos nesta quarta (15 de abril): respostas começam a aparecer
Imagem - Leandro Boneco vence última Prova do Líder do BBB 26

Leandro Boneco vence última Prova do Líder do BBB 26