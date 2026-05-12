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Adeus, azulejo e cerâmica: solução contínua dá ar mais moderno à casa e é mais fácil de limpar

Confira as principais opções de revestimento contínuo para aplicar nas paredes da sua casa

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 12 de maio de 2026 às 17:00

Do piso vinílico até a resina epoxi, confira as opções
Do piso vinílico até a resina epoxi, confira as opções Crédito: Magnific

Apesar de terem sido uma febre no passado, os azulejos de parede estão perdendo espaço para opções mais modernas. A nova tendência são revestimentos contínuos, como o microcimento e o piso vinílico.

Uma solução para revestir principalmente as paredes das zonas mais ativas da cozinha, como as áreas perto do fogão e da pia. Em vez de azulejos pequenos, entram camadas contínuas dos mais diversos materiais, desde adesivos autocolantes até pedra e vidro.

Principais opções de revestimento contínuo

O porcelanato líquido é um acabamento à base de resina, conhecido pelo brilho intenso e pela superfície sem rejuntes. É uma boa opção porque deixa o piso contínuo, valoriza a iluminação e facilita a limpeza do ambiente por Curtis Adams / Pexels
O revestimento mineral texturizado é um acabamento aplicado em camadas, com aparência natural e superfície levemente irregular. É uma boa opção porque cria profundidade visual, disfarça pequenas marcas e combina com decoração neutra por Pavel Morillo / Pexels
O granilite, ou terrazzo, é um revestimento feito com fragmentos de pedra misturados a uma base cimentícia ou resinada. É uma boa opção porque une resistência, efeito decorativo e sensação de continuidade visual por Thới Nam Cao / Pexels
O piso vinílico é um revestimento flexível usado no chão, disponível em mantas, réguas ou placas. É uma boa opção porque traz conforto ao pisar, melhora o isolamento acústico e ajuda a unificar visualmente o apartamento por Max Vakhtbovych / Pexels
O mármore em grandes placas é um revestimento de pedra natural usado para criar superfícies amplas e sofisticadas. É uma boa opção porque reduz recortes visíveis, valoriza o ambiente e cria sensação de acabamento contínuo por Christian Ventura / Pexels
O piso autonivelante é um revestimento líquido que se espalha pela superfície e forma uma camada lisa depois da cura. É uma boa opção porque cria acabamento uniforme, facilita a manutenção e reduz divisões no piso por Max Vakhtbovych / Pexels
A resina epóxi é um revestimento contínuo aplicado sobre pisos para formar uma camada lisa, resistente e impermeável. É uma boa opção porque suporta limpeza frequente, tem boa durabilidade e cria visual moderno por Mohammed Alim / Pexels
O concreto polido é um piso contínuo feito a partir do próprio concreto tratado, lixado e finalizado. É uma boa opção porque oferece alta resistência, visual industrial e limpeza simples em ambientes de uso frequente por Fer ID / Pexels
O microcimento é um revestimento aplicado em camadas finas, com textura lisa e aparência semelhante ao cimento queimado. É uma boa opção porque cria continuidade visual, quase não tem emendas e funciona bem em cozinhas integradas por Pavel Morillo / Pexels
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O porcelanato líquido é um acabamento à base de resina, conhecido pelo brilho intenso e pela superfície sem rejuntes. É uma boa opção porque deixa o piso contínuo, valoriza a iluminação e facilita a limpeza do ambiente por Curtis Adams / Pexels

Durante décadas, o azulejo foi quase obrigatório na cozinha brasileira. Ele agia como uma barreira, protegendo as paredes das manchas de respingos, sendo uma opção muito fácil de limpar. Porém, essa opção de revestimento tende a envelhecer mal, principalmente por causa dos rejuntes escurecidos que exigem muita limpeza.

Rejunte antigo junta sujeira e mofo se não houver manutenção constante
Rejunte antigo junta sujeira e mofo se não houver manutenção constante Crédito: Hung Chou

O que é o revestimento contínuo

O revestimento contínuo é uma solução que cobre a parede com poucas peças ou com uma superfície quase sem divisões aparentes. Em projetos de interiores, essa área acima da bancada também pode ser chamada de frontão ou backsplash.

Ele funciona como uma proteção para a parede e, ao mesmo tempo, como parte da decoração. Ela pode subir apenas alguns centímetros acima da bancada ou ocupar toda a faixa até os armários superiores.

Em cozinhas mais sofisticadas, a mesma pedra da bancada sobe pela parede. Em reformas mais econômicas, placas grandes de porcelanato, vidro pintado, pintura epóxi ou microcimento conseguem criar efeito parecido, desde que aplicados da forma correta.

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Casas Decoração de Ambientes Cozinha Decoração Apartamento

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