Adeus, azulejo e cerâmica: solução contínua dá ar mais moderno à casa e é mais fácil de limpar

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 12 de maio de 2026 às 17:00
Apesar de terem sido uma febre no passado, os azulejos de parede estão perdendo espaço para opções mais modernas. A nova tendência são revestimentos contínuos, como o microcimento e o piso vinílico.
Uma solução para revestir principalmente as paredes das zonas mais ativas da cozinha, como as áreas perto do fogão e da pia. Em vez de azulejos pequenos, entram camadas contínuas dos mais diversos materiais, desde adesivos autocolantes até pedra e vidro.
Principais opções de revestimento contínuo
Durante décadas, o azulejo foi quase obrigatório na cozinha brasileira. Ele agia como uma barreira, protegendo as paredes das manchas de respingos, sendo uma opção muito fácil de limpar. Porém, essa opção de revestimento tende a envelhecer mal, principalmente por causa dos rejuntes escurecidos que exigem muita limpeza.
O revestimento contínuo é uma solução que cobre a parede com poucas peças ou com uma superfície quase sem divisões aparentes. Em projetos de interiores, essa área acima da bancada também pode ser chamada de frontão ou backsplash.
Ele funciona como uma proteção para a parede e, ao mesmo tempo, como parte da decoração. Ela pode subir apenas alguns centímetros acima da bancada ou ocupar toda a faixa até os armários superiores.
Em cozinhas mais sofisticadas, a mesma pedra da bancada sobe pela parede. Em reformas mais econômicas, placas grandes de porcelanato, vidro pintado, pintura epóxi ou microcimento conseguem criar efeito parecido, desde que aplicados da forma correta.