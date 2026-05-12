CASA E JARDIM

Adeus, azulejo e cerâmica: solução contínua dá ar mais moderno à casa e é mais fácil de limpar

Confira as principais opções de revestimento contínuo para aplicar nas paredes da sua casa



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 12 de maio de 2026 às 17:00

Do piso vinílico até a resina epoxi, confira as opções Crédito: Magnific

Apesar de terem sido uma febre no passado, os azulejos de parede estão perdendo espaço para opções mais modernas. A nova tendência são revestimentos contínuos, como o microcimento e o piso vinílico.

Uma solução para revestir principalmente as paredes das zonas mais ativas da cozinha, como as áreas perto do fogão e da pia. Em vez de azulejos pequenos, entram camadas contínuas dos mais diversos materiais, desde adesivos autocolantes até pedra e vidro.

Principais opções de revestimento contínuo 1 de 9

Durante décadas, o azulejo foi quase obrigatório na cozinha brasileira. Ele agia como uma barreira, protegendo as paredes das manchas de respingos, sendo uma opção muito fácil de limpar. Porém, essa opção de revestimento tende a envelhecer mal, principalmente por causa dos rejuntes escurecidos que exigem muita limpeza.

Rejunte antigo junta sujeira e mofo se não houver manutenção constante Crédito: Hung Chou

O que é o revestimento contínuo

O revestimento contínuo é uma solução que cobre a parede com poucas peças ou com uma superfície quase sem divisões aparentes. Em projetos de interiores, essa área acima da bancada também pode ser chamada de frontão ou backsplash.

Ele funciona como uma proteção para a parede e, ao mesmo tempo, como parte da decoração. Ela pode subir apenas alguns centímetros acima da bancada ou ocupar toda a faixa até os armários superiores.