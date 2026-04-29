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Adeus, box de chuveiro transparente: a moda agora é 'wet room' privativo que facilita a limpeza e vai dominar as casas em 2026

Conheça o design wet room, a solução que facilita a limpeza e transforma o banho em uma experiência de spa privativo

  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Raphael Miras

  • Agência Correio

Publicado em 29 de abril de 2026 às 21:00

Box de banheiro fica limpo em um minuto com essa dica
Box de banheiro fica limpo em um minuto com essa dica Crédito: Shutterstock

O conceito de banheiro como apenas um espaço funcional ficou no passado. Em 2026, a busca por privacidade, amplitude e praticidade está encaminhando o fim do reinado do box de vidro transparente comum e abrindo espaço para soluções que unem estética de spa e facilidade de manutenção.

Se antes o vidro incolor era a escolha padrão, agora os projetos modernos se dividem entre o impacto visual do vidro espelhado e a liberdade total dos espaços sem divisórias.

Box de banheiro fica limpo em um minuto com essa dica

A  boa notícia é que existem formas de deixar o vidro brilhante novamente sem gastar muito e sem precisar de horas esfregando por Shutterstock
O vinagre é um dos aliados mais poderosos na limpeza do dia a dia. Seu componente principal, o ácido acético, possui ação antimicrobiana e ajuda a dissolver sujeiras difíceis por Shutterstock
Se o vinagre sozinho já garante bons resultados, imagine combinado com o sal. Esse ingrediente tem um leve efeito abrasivo, semelhante a uma esfoliação, o que ajuda a retirar a sujeira mais impregnada por Shutterstock
O detergente de cozinha também é uma opção prática e acessível para quem não tem vinagre em casa. Basta diluir um pouco do produto em água, molhar uma esponja macia ou um pano e esfregar no vidro. por Shutterstock
O secante abrilhantador, usado em máquinas de lavar louça, também pode ser um aliado na hora de limpar vidros. Ele tem a função de secar, evitar manchas e deixar a superfície da louça brilhante. por Shutterstock
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A  boa notícia é que existem formas de deixar o vidro brilhante novamente sem gastar muito e sem precisar de horas esfregando por Shutterstock

O crescimento do box espelhado: privacidade e amplitude

Para quem não abre mão de uma barreira física, o box de vidro espelhado surge como o grande protagonista das reformas atuais. O material recebe um tratamento especial que cria um efeito de espelho para quem está do lado de fora, garantindo privacidade total durante o banho.

Além do visual sofisticado, essa escolha é estratégica para banheiros pequenos, já que o reflexo ajuda a duplicar visualmente a área do ambiente.

Especialistas apontam que a tendência se popularizou por oferecer diferentes tonalidades, como prateado, fumê ou bronze, permitindo que o item se adapte a diversos estilos de decoração.

No entanto, a instalação exige rigor: é essencial utilizar vidro temperado e ferragens adequadas para garantir a segurança e evitar quebras. Na manutenção, o segredo para preservar o brilho é o uso de um rodinho após cada banho e a limpeza semanal com detergente neutro.

Banheiros sem box: o conceito "Wet Room"

Na contramão das estruturas metálicas, cresce o movimento dos banheiros integrados, conhecidos como wet rooms.

Inspirada em projetos europeus e japoneses, essa tendência elimina totalmente as divisórias de vidro, criando um ambiente contínuo onde o chuveiro e o restante do cômodo compartilham o mesmo piso.

A ausência de barreiras visuais traz uma sensação de leveza e conforto sensorial, transformando o banheiro em um refúgio particular.

As vantagens práticas são um forte atrativo:

• Limpeza simplificada: sem trilhos, silicones ou ferragens, o acúmulo de mofo e sujeira é drasticamente reduzido.

• Acessibilidade: a eliminação de degraus e portas facilita o uso para idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

• Estética minimalista: o ambiente fica visualmente mais limpo, destacando revestimentos nobres e metais modernos.

O desafio técnico: planejamento é tudo

Apesar do visual de revista, abrir mão do box tradicional exige uma obra impecável. Para evitar que o banheiro vire uma "lagoa", o piso deve ter uma inclinação de 1% a 2% em direção ao ralo, que preferencialmente deve ser do tipo linear ou oculto para maior vazão.

A impermeabilização das paredes e do chão é inegociável para prevenir infiltrações, especialmente em apartamentos.

Críticos da tendência alertam para o inconveniente dos respingos de água, que podem molhar o vaso sanitário ou armários se o projeto não for bem dimensionado.

Como solução intermediária, muitos arquitetos utilizam um vidro fixo discreto ou uma meia parede de alvenaria, que protege as áreas secas sem comprometer a sensação de amplitude do espaço.

Seja através da elegância do reflexo espelhado ou da liberdade de um chuveiro aberto, o banheiro de 2026 reflete um estilo de vida que valoriza o bem-estar e a praticidade real sobre as convenções do passado.

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