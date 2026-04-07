CASA E DECORAÇÃO

Adeus, cabide cheio de roupas e bolsas: as ideias modernas para casa que estão em alta em 2026

Entrada sem cabideiro ganha força em 2026 e redefine organização doméstica

Agência Correio

Publicado em 7 de abril de 2026 às 21:00

Adeus, cabide cheio de roupas e bolsas: as ideias modernas para casa que estão em alta em 2026 Crédito: Shutterstock

O tradicional cabideiro carregado de casacos, bolsas e roupas, apesar de funcional, tem perdido espaço nos projetos atuais por sobrecarergar visualmente os ambientes.

Por isso, os designers e profissionais de interiores vêm adotando soluções mais discretas, compactas e versáteis, alinhadas ao estilo de vida contemporâneo, marcado por imóveis menores, rotinas dinâmicas e preferência por espaços mais fluidos.

Cabideiro - solução para pendurar roupas e bolsas 1 de 5

Por que os cabides estão sumindo das casas?

A principal razão para a queda do modelo clássico é a necessidade de otimizar áreas reduzidas. Em apartamentos compactos e corredores estreitos, móveis volumosos dificultam a circulação e afetam o conforto.

Ao mesmo tempo, o avanço do minimalismo reforça a busca por superfícies limpas e menos poluição visual, transformando a entrada da casa em um ambiente planejado, com foco em organização e praticidade, e não mais um ponto de acúmulo.

Para substituir o cabideiro tradicional, surgem alternativas multifuncionais e sistemas modulares que se adaptam a diferentes metragens e rotinas.

O que pode substituir os cabideiros?

Bancos com compartimentos internos oferecem espaço para sapatos, mochilas e bolsas, além de servirem como apoio no dia a dia.

Trilhos de parede com ganchos, instalados horizontalmente, liberam o piso e mantêm itens essenciais acessíveis.

Já módulos completos integram prateleiras, assentos, ganchos e sapateiras em uma única estrutura, funcionando como um “mini guarda-roupa” logo na entrada.

Outras opções incluem painéis com ganchos retráteis, que desaparecem quando não estão em uso, garantindo um visual mais limpo, e aparadores estreitos com cestos, ideais para espaços mínimos e para acomodar objetos como chaves e carteiras.

Como organizar a casa

O planejamento é fundamental antes de substituir o cabideiro. Avaliar as dimensões do espaço, a circulação e a rotina dos moradores permite escolher a solução mais eficiente.

Ambientes amplos comportam móveis maiores e completos, enquanto áreas estreitas exigem peças suspensas ou mais compactas.

Também é importante definir o que será armazenado no local, como casacos, bolsas ou guarda-chuvas, e ajustar o nível de funcionalidade desejado, que pode incluir espelhos, iluminação ou sapateiras.

A harmonia com o restante da casa é outro ponto relevante. Materiais, cores e formas devem dialogar com os ambientes próximos, criando continuidade visual. Além disso, elementos como portas, degraus e paredes curvas podem limitar a profundidade dos móveis, favorecendo soluções fixadas na parede.

Após a escolha do sistema, a organização depende da rotina. Destinar espaços específicos para cada morador, utilizar cestos para itens menores e manter uma bandeja para objetos do dia a dia ajudam a evitar o acúmulo. Revisões semanais também são recomendadas para retirar peças fora de uso ou correspondências antigas.

A mudança vai além da estética. Repensar a entrada sem cabideiro transforma um espaço antes negligenciado em um ponto estratégico da casa, que organiza, acolhe e facilita a rotina.