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Adeus, casa fria e sem conforto: 5 detalhes que deixam a casa acolhedora e com cara de inverno sem precisar de reforma

A sensação de casa fria pode estar na luz, nos tecidos e até no tapete; veja como pequenos detalhes deixam os ambientes mais acolhedores

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de maio de 2026 às 08:08

Uma casa quentinha não precisa ser escura, cheia de objetos ou visualmente pesada
Uma casa quentinha não precisa ser escura, cheia de objetos ou visualmente pesada Crédito: Freepik

A diferença entre uma casa fria e uma casa acolhedora nem sempre está no termômetro. Às vezes, ela aparece na luz que bate de forma menos dura, na manta jogada sobre o sofá, no tapete que preenche a sala ou na madeira que quebra a rigidez de um ambiente muito limpo.

No inverno, esses detalhes ganham mais força porque mudam a forma como a casa é vista, tocada e vivida.

Objetos de decoração

Utilizar taças e garrafas na decoração traz glamour para a ocasião (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
A madeira é um material versátil e atemporal na decoração (Projeto Rawi Arquitetura + Design | Imagem: Raphael Renzo) por Projeto Rawi Arquitetura + Design | Imagem: Raphael Renzo
As plantas trazem vida para a decoração e refrescam o ambiente (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Decoração industrial torna o ambiente mais elegante (Imagem: Waclaw_EPI | Shutterstock) por Imagem: Waclaw_EPI | Shutterstock
A decoração de apartamentos pequenos exige criatividade e planejamento (Imagem: Cinematographer | Shutterstock) por Imagem: Cinematographer | Shutterstock
A cabeceira assume um papel crucial na decoração e no aconchego do quarto (Imagem: gamespirit | Shutterstock) por Imagem: gamespirit | Shutterstock
Tendências de decoração para o outono criam espaços mais intimistas e aconchegantes (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
A decoração de outono torna os ambientes mais aconchegantes (Imagem: Divulgação GT Building) por Imagem: Divulgação GT Building
A decoração aesthetic é visualmente agradável e clean (Projeto: Rawi Arquitetura + Design | Imagem: Divulgação) por Projeto: Rawi Arquitetura + Design | Imagem: Divulgação
Cores neutras combinam com diversos estilos de decoração (Projeto: Escritório Elisa Maretti | Imagem: Manuel Sá) por Projeto: Escritório Elisa Maretti | Imagem: Manuel Sá
As estampas devem combinar com os demais elementos da decoração (Projeto: Escritório Elisa Maretti | Imagem: Manuel Sá) por Projeto: Escritório Elisa Maretti | Imagem: Manuel Sá
O tipo de tecido faz grande diferença na decoração (Projeto: Escritório Elisa Maretti | Imagem: Manuel Sá) por Projeto: Escritório Elisa Maretti | Imagem: Manuel Sá
Ao incluir plantas na decoração é importante estar atento ao limite de peso na sacada (Imagem: malidinc | Shutterstock) por Imagem: malidinc | Shutterstock
Tons neutros ganham destaque na decoração de 2025, bem como o uso de materiais naturais (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) por Imagem: Followtheflow | Shutterstock
O mocha mousse também é tendência na decoração (Imagem: Liliia Lytvyn | Shutterstock) por Imagem: Liliia Lytvyn | Shutterstock
Os móveis apresentam desenho simples na decoração contemporânea (Imagem: Beyond Time | Shutterstock) por Imagem: Beyond Time | Shutterstock
Decoração contemporânea preza pela simplicidade (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) por Imagem: Followtheflow | Shutterstock
No dormitório do casal, a madeira se torna a protagonista da decoração (Projeto: Rosangela Pena Arquitetura | Imagem: Sidney Doll) por Projeto: Rosangela Pena Arquitetura | Imagem: Sidney Doll
A decoração do ambiente de trabalho pode ajudar a combater o bloqueio criativo (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
A sala de estar pode contar com artigos de iluminação embutidos e aparentes para decoração (Projeto: arquiteto Giancarlo Filgueiras | Imagem: Emerson Rodrigues) por Projeto: arquiteto Giancarlo Filgueiras | Imagem: Emerson Rodrigues
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Utilizar taças e garrafas na decoração traz glamour para a ocasião (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock

Sem reforma, sem troca completa de móveis e sem exageros na decoração, dá para deixar os espaços mais quentes aos olhos e mais confortáveis no uso diário.

Tecidos encorpados, iluminação indireta, fibras naturais, cortinas densas e tapetes maiores ajudam a criar essa atmosfera de acolhimento sem transformar a casa em um ambiente pesado.

Casa pedindo permanência

Durante os meses frios, ambientes muito vazios costumam parecer menos convidativos. A mesma sensação aparece quando a iluminação é branca demais ou quando a decoração usa muitos materiais frios, sem camadas capazes de suavizar o conjunto.

Texturas macias, tecidos encorpados e composições mais densas ajudam a mudar essa leitura.

O conforto visual ganha importância porque a casa passa a ser percebida também como um lugar de pausa e recolhimento.

Essa sensação envolve mais do que aparência. A temperatura da luz, o toque dos tecidos, a presença da madeira e até a disposição dos móveis interferem na forma como o corpo reconhece um espaço como confortável.

Tecido muda tudo

Poucos elementos criam impacto tão rápido quanto uma manta bem colocada. Sobre sofás, poltronas ou camas, ela acrescenta volume, textura e uma impressão imediata de acolhimento.

Tricô, lã, veludo e bouclé funcionam bem nessa proposta porque têm presença visual e toque mais confortável. Mesmo em pequenos detalhes, esses tecidos ajudam a deixar o ambiente com cara de inverno.

A composição ganha ainda mais força quando aparece acompanhada de cores que reforçam essa atmosfera. Beges, tons terrosos e nuances mais profundas criam camadas sem pesar e deixam salas e quartos mais convidativos.

Luz é capaz de criar clima

Iluminação muito fria ou intensa pode deixar um ambiente menos acolhedor, principalmente à noite.

Durante o inverno, esse efeito fica ainda mais evidente, já que a casa costuma pedir uma luz mais baixa, suave e intimista.

Abajures, luminárias de apoio e pontos de luz indireta ajudam a construir essa sensação. Em vez de iluminar tudo de uma vez, eles criam zonas mais confortáveis dentro do próprio cômodo.

Luzes amareladas também fazem parte dessa experiência sensorial. Elas aquecem o olhar e tornam os espaços mais agradáveis durante os períodos de temperaturas mais baixas.

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Persiana de rolo: leveza e visual clean é com esse produto por Max Vakhtbovycn/Pexels

Madeira aquece o olhar?

Madeira, fibras naturais, palhinha e cerâmica trazem uma presença mais orgânica para dentro de casa. Esses materiais aquecem visualmente os ambientes e acrescentam textura sem exigir excesso de informação.

Mesmo em projetos contemporâneos ou minimalistas, pequenos detalhes já fazem diferença. Um ponto de madeira, uma fibra aparente ou uma peça de cerâmica ajudam a quebrar a rigidez visual.

Esse equilíbrio deixa a composição mais confortável para os meses frios. O espaço continua limpo, mas ganha profundidade e uma sensação maior de proximidade.

Aquilo que abraça o ambiente

Tapetes maiores não servem apenas para deixar o piso mais confortável. Eles também delimitam visualmente salas e quartos, organizam a decoração e ajudam a criar a sensação de um ambiente mais completo.

Modelos amplos tornam os espaços mais acolhedores porque conectam móveis e áreas de convivência em uma mesma composição. Essa escolha ainda contribui para o conforto acústico dentro da casa.

Texturas macias e fibras naturais combinam especialmente com propostas mais intimistas. Quando o tapete conversa com o restante da decoração, o ambiente parece mais quente e bem resolvido.

Elemento que traz sensação de abrigo

Cortinas mais densas ajudam no controle da luminosidade e reforçam o conforto visual. Em dias frios, esse tipo de tecido cria a impressão de um ambiente mais protegido, principalmente em quartos e salas de estar.

Tecidos leves continuam funcionando, mas modelos mais estruturados têm outro efeito. Eles acrescentam presença, emolduram o espaço e tornam a decoração mais aconchegante.

A proposta não é bloquear a leveza do ambiente. O recurso funciona melhor quando entra como uma camada a mais de acolhimento, sem deixar o cômodo escuro ou carregado.

Leve, não carregada

Uma casa quentinha não precisa ser escura, cheia de objetos ou visualmente pesada. O aconchego aparece melhor quando as camadas são escolhidas com cuidado e a circulação continua livre.

Paleta equilibrada, materiais naturais e pontos de textura ajudam a preservar a sensação de amplitude. Assim, o ambiente ganha conforto sem perder bem-estar.

Muitas vezes, pequenas alterações bastam para mudar a experiência da casa nos períodos mais frios. A diferença está em combinar luz, tecido, madeira, tapetes e cortinas de forma harmônica, criando espaços mais acolhedores sem comprometer a funcionalidade.

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