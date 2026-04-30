TENDENCIAS

Adeus, cerâmica e porcelanato: os pisos modernos que são fáceis de instalar e são tendências para 2026

Revestimentos modernos, como o microcimento e a cortiça, ganham espaço ao oferecer instalação rápida sobre o material antigo, maior conforto térmico e o fim definitivo dos rejuntes



Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 30 de abril de 2026 às 17:00

Este operário trabalhando na remoção minuciosa das lajetas ilustra o fim da soberania do piso cerâmico tradicional e o início de uma nova era de reformas marcadas pela fluidez e praticidade Crédito: Reprodução IA

A era das reformas intermináveis, marcadas por nuvens de poeira e montanhas de entulho, parece estar chegando ao fim. Em 2026, o mercado brasileiro de arquitetura e interiores consolida uma mudança drástica de comportamento: a substituição do tradicional piso cerâmico por soluções tecnológicas e sustentáveis que podem ser aplicadas diretamente sobre o revestimento antigo.

Essa tendência, movida pela busca por ambientes mais acolhedores e práticos, está transformando a maneira como os brasileiros renovam suas casas.

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O fim da soberania da cerâmica

Por décadas, a cerâmica foi a escolha padrão devido à sua funcionalidade, mas seu aspecto "frio" e visual repetitivo passaram a perder apelo em projetos que buscam maior conforto sensorial. Além disso, o desgaste rápido e a manutenção trabalhosa dos rejuntes — locais onde a sujeira e o mofo se acumulam — impulsionaram a busca por alternativas mais eficientes.

Atualmente, a palavra de ordem é fluidez. Revestimentos conhecidos como "monolíticos", que não possuem emendas, são a grande aposta para 2026.

As estrelas da reforma rápida: vinílicos e microcimento

Para quem precisa de agilidade, o piso vinílico se tornou o favorito. Disponível em versões adesivas ou clicadas, ele permite renovar ambientes como a cozinha em apenas um dia. Além de ser resistente à água, esse material oferece um conforto térmico que a cerâmica não alcança, sendo ideal para caminhar descalço mesmo no inverno.

Já o microcimento polimérico é a escolha de quem busca um estilo industrial e minimalista. Com apenas 2 milímetros de espessura, ele cria uma superfície contínua que amplia visualmente os espaços. Dados de mercado indicam que imóveis com esse "visual infinito" chegam a ter uma liquidez de venda 15% maior.

Sustentabilidade: o retorno da cortiça

Uma das surpresas para 2026 é a consolidação da cortiça como revestimento premium. Extraída da casca do sobreiro sem a necessidade de abater a árvore, ela é considerada um modelo de construção regenerativa.

Graças à sua estrutura celular preenchida de ar, a cortiça funciona como um isolante acústico e térmico natural de alta performance, recuperando sua forma original mesmo após a pressão de móveis pesados.

Porcelanato Líquido: Beleza e Impermeabilidade

Porcelanato líquido: beleza e impermeabilidade

Outra opção que segue em alta é o porcelanato líquido (resina epóxi). Por ser autonivelante e impermeável, ele é ideal para áreas molhadas, criando uma camada blindada contra infiltrações. Embora tenha um custo de instalação mais elevado e exija mão de obra especializada, sua durabilidade e resistência a produtos químicos o tornam um investimento atraente a longo prazo.

Guia prático para o morador

Antes de escolher o novo piso, especialistas recomendam avaliar a rotina da casa. Se o objetivo é uma reforma sem obras, a técnica de sobreposição é o caminho, desde que a base antiga esteja nivelada e bem fixada.

Para máximo conforto térmico: aposte em laminados, vinílicos ou cortiça.

Para facilidade de limpeza: pisos sem rejunte, como microcimento e epóxi, exigem apenas pano úmido e detergente neutro.

Para áreas úmidas: Opte por resinas impermeabilizantes ou microcimento com selantes técnicos.