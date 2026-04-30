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Adeus, cerâmica e porcelanato: os pisos modernos que são fáceis de instalar e são tendências para 2026

Revestimentos modernos, como o microcimento e a cortiça, ganham espaço ao oferecer instalação rápida sobre o material antigo, maior conforto térmico e o fim definitivo dos rejuntes

  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Raphael Miras

  • Agência Correio

Publicado em 30 de abril de 2026 às 17:00

Este operário trabalhando na remoção minuciosa das lajetas ilustra o fim da soberania do piso cerâmico tradicional e o início de uma nova era de reformas marcadas pela fluidez e praticidade
Este operário trabalhando na remoção minuciosa das lajetas ilustra o fim da soberania do piso cerâmico tradicional e o início de uma nova era de reformas marcadas pela fluidez e praticidade Crédito: Reprodução IA

A era das reformas intermináveis, marcadas por nuvens de poeira e montanhas de entulho, parece estar chegando ao fim. Em 2026, o mercado brasileiro de arquitetura e interiores consolida uma mudança drástica de comportamento: a substituição do tradicional piso cerâmico por soluções tecnológicas e sustentáveis que podem ser aplicadas diretamente sobre o revestimento antigo.

Essa tendência, movida pela busca por ambientes mais acolhedores e práticos, está transformando a maneira como os brasileiros renovam suas casas.

Porcelanato, vinílico, taco e cimento queimado: qual piso escolher?

O piso vinílico é uma opção que pode trazer mais conforto e facilidade para os moradores (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto: Júlia Guadix) por
O porcelanato considerado um material-chave na decoração de diversos ambientes tem sido preterido por outros materiais, como o cimento queimado (Projeto: BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci) por
Pisos vinílicos tem criado maior apelo ao rústico; aço corten marca presença na bancada com cuba esculpida com porcelanato (Projeto: BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci) por
O piso vinílico pode ser encontrado em diversas cores e texturas (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto: Júlia Guadix) por
Pisos vinílicos têm sido escolhido por deixar obra mais prática e mais barata. Porcelanatos Portinari Carvalho HD Acet (20x120): de R$ 196 por R$ 99, que imita a madeira. por Divulgação
Apartamento pequeno com o mesmo piso nos ambientes oferece sensação de amplitude (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto de Bruno Moraes Arquitetura) por
O piso da lavanderia precisa ser fácil de limpar (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock) por
O piso de porcelanato é muito usado em varanda (Projeto: BMA Studio | Imagem: Guilherme Pucci) por
O piso de madeira contribui para o isolamento térmico (Projeto: RAWI Arquitetura + Design l Imagem: Juliana Deeke) por Projeto: RAWI Arquitetura + Design l Imagem: Juliana Deeke
Para a escolha da madeira para o piso é importante levar em conta o estilo da arquitetura (Projeto: Sabella Arquitetura | Imagem: Manuel Sá) por Projeto: Sabella Arquitetura | Imagem: Manuel Sá
O piso de taco requer cuidados com a limpeza e a manutenção (Imagem: Maura Mello | Projeto do escritório Dantas & Passos Arquitetura) por
O piso de taco é clássico e deixa o ambiente acolhedor (Imagem: Maura Mello | Projeto do escritório Dantas & Passos Arquitetura) por
O buffet suspenso traz um efeito lúdico e facilita a limpeza do piso (Projeto: Daniela Funari Arquitetura | Imagem: Julia Novoa Fotografia) por Projeto: Daniela Funari Arquitetura | Imagem: Julia Novoa Fotografia
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O piso vinílico é uma opção que pode trazer mais conforto e facilidade para os moradores (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto: Júlia Guadix) por

O fim da soberania da cerâmica

Por décadas, a cerâmica foi a escolha padrão devido à sua funcionalidade, mas seu aspecto "frio" e visual repetitivo passaram a perder apelo em projetos que buscam maior conforto sensorial. Além disso, o desgaste rápido e a manutenção trabalhosa dos rejuntes — locais onde a sujeira e o mofo se acumulam — impulsionaram a busca por alternativas mais eficientes.

Atualmente, a palavra de ordem é fluidez. Revestimentos conhecidos como "monolíticos", que não possuem emendas, são a grande aposta para 2026.

As estrelas da reforma rápida: vinílicos e microcimento

Para quem precisa de agilidade, o piso vinílico se tornou o favorito. Disponível em versões adesivas ou clicadas, ele permite renovar ambientes como a cozinha em apenas um dia. Além de ser resistente à água, esse material oferece um conforto térmico que a cerâmica não alcança, sendo ideal para caminhar descalço mesmo no inverno.

Já o microcimento polimérico é a escolha de quem busca um estilo industrial e minimalista. Com apenas 2 milímetros de espessura, ele cria uma superfície contínua que amplia visualmente os espaços. Dados de mercado indicam que imóveis com esse "visual infinito" chegam a ter uma liquidez de venda 15% maior.

Sustentabilidade: o retorno da cortiça

Uma das surpresas para 2026 é a consolidação da cortiça como revestimento premium. Extraída da casca do sobreiro sem a necessidade de abater a árvore, ela é considerada um modelo de construção regenerativa.

Graças à sua estrutura celular preenchida de ar, a cortiça funciona como um isolante acústico e térmico natural de alta performance, recuperando sua forma original mesmo após a pressão de móveis pesados.

Porcelanato Líquido: Beleza e Impermeabilidade

Porcelanato líquido: beleza e impermeabilidade

Outra opção que segue em alta é o porcelanato líquido (resina epóxi). Por ser autonivelante e impermeável, ele é ideal para áreas molhadas, criando uma camada blindada contra infiltrações. Embora tenha um custo de instalação mais elevado e exija mão de obra especializada, sua durabilidade e resistência a produtos químicos o tornam um investimento atraente a longo prazo.

Guia prático para o morador

Antes de escolher o novo piso, especialistas recomendam avaliar a rotina da casa. Se o objetivo é uma reforma sem obras, a técnica de sobreposição é o caminho, desde que a base antiga esteja nivelada e bem fixada.

  • Para máximo conforto térmico: aposte em laminados, vinílicos ou cortiça.

  • Para facilidade de limpeza: pisos sem rejunte, como microcimento e epóxi, exigem apenas pano úmido e detergente neutro.

  • Para áreas úmidas: Opte por resinas impermeabilizantes ou microcimento com selantes técnicos.

No fim das contas, a evolução tecnológica dos materiais não apenas poupa os nervos dos moradores ao evitar o entulho, mas também valoriza o patrimônio com soluções que unem estética rústica e sofisticação contemporânea.

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