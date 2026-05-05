LANÇAMENTO

Adeus, máquina de lavar: lavadora com fluxo de água 3D, esteriliza a vapor e tem controle por app

A capacidade elevada, o foco em higienização avançada e integração total com o ecossistema digital tornam a máquina a grande tendência para 20265

Agência Correio

Publicado em 4 de maio de 2026 às 19:00

Adeus, máquina de lavar: empresa chinesa cria lavadora com fluxo de água 3D, que esteriliza a vapor e tem controle por app Crédito: Reprodução

A Xiaomi anunciou na China uma nova aposta no segmento de eletrodomésticos inteligentes que promete mudar a rotina doméstica.

A Mijia 12Kg Ultra-Slim Built-In Drum Washing Machine chega com capacidade elevada, foco em higienização avançada e integração total com o ecossistema digital da marca.

Máquina de lavar esteriliza a vapor e tem controle por app 1 de 10

Capacidade de 12 kg e tambor maior para peças de alto volume

Com capacidade de 12 kg, o modelo foi projetado para atender famílias maiores ou quem precisa lavar peças volumosas, como edredons e cobertores, sem a necessidade de múltiplos ciclos.

O tambor ampliado, com 525 mm de diâmetro, favorece a movimentação das roupas e contribui para uma limpeza mais uniforme, reduzindo o desgaste dos tecidos.

Design minimalista na lavanderia e fluxo de água 3D

Um dos principais destaques é o sistema de fluxo de água em 3D, desenvolvido para intensificar a circulação interna e melhorar a penetração da solução de lavagem nas fibras. A máquina também conta com pré-mistura de detergente, garantindo distribuição mais homogênea e evitando resíduos nas peças.

Ao todo, são 27 programas de lavagem, incluindo ciclos específicos para diferentes tipos de tecido e níveis de sujeira, o que reduz a necessidade de ajustes manuais. Segundo as especificações divulgadas, a taxa de lavagem chega a 1,25, índice apontado como superior ao padrão comum.

Esterilização a vapor para matar germes

No campo da higienização, o equipamento aposta em um modo de esterilização a vapor capaz de eliminar “até 99,999% de bactérias e vírus”, de acordo com dados apresentados durante o anúncio. O sistema combina aquecimento da água, enxágue em alta temperatura e liberação de vapor para aumentar a eficiência na remoção de microrganismos.

O design também é parte central da proposta. A lavadora foi desenvolvida para instalação embutida, com encaixe quase sem frestas, reduzindo o acúmulo de poeira e oferecendo um visual mais limpo e integrado à lavanderia. Na parte frontal, um botão giratório simplifica a seleção dos ciclos, reforçando a ideia de usabilidade intuitiva aliada a um estilo minimalista.

Controle através app Mi Home

Outro ponto de destaque é a conectividade. Compatível com o sistema HyperOS, a máquina pode ser controlada remotamente pelo aplicativo Mi Home. Isso permite iniciar lavagens, acompanhar o andamento dos ciclos e receber atualizações diretamente pelo celular, além de oferecer suporte a comandos de voz via assistentes compatíveis.

A Xiaomi também investiu na redução de ruído. O modelo conta com um sistema de vibração em múltiplas dimensões, aliado a dupla suspensão e amortecedores, o que garante mais estabilidade durante a centrifugação e um funcionamento mais silencioso, especialmente relevante em ambientes integrados.