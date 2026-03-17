SAÚDE

Adeus, miopia: novo tratamento com nanopartículas moldam a visão sem cirurgia

Pesquisas com nanopartículas apontam novos caminhos para tratar problemas de visão sem cirurgia invasiva e podem mudar a forma como a miopia é tratada nas próximas décadas



Agência Correio

Henrique Moraes

Publicado em 17 de março de 2026 às 18:30

Pesquisas em nanotecnologia investigam partículas microscópicas que podem interagir diretamente com estruturas do olho humano Crédito: Freepik

Imagine corrigir a miopia ou a vista cansada apenas pingando um colírio antes de sair de casa. Em 2026, colírios baseados em nanopartículas que alteram levemente o índice de refração da córnea estão entrando em fase final de testes. Essa tecnologia promete ser a maior revolução da oftalmologia desde a invenção das lentes de contato.

O avanço ocorre em meio ao crescimento global dos casos do problema visual, especialmente entre crianças e adolescentes. A chamada epidemia de miopia preocupa especialistas, que associam o fenômeno ao uso intenso de telas e à redução do tempo ao ar livre.

Miopia, astigmatismo ou hipermetropia - quando os óculos corrigem a visão 1 de 11

Pesquisas em nanotecnologia buscam soluções que possam corrigir ou controlar alterações visuais sem procedimentos cirúrgicos tradicionais. A expectativa é desenvolver terapias menos invasivas e mais acessíveis.

Como a nanotecnologia pode mudar o tratamento da visão

A nanotecnologia trabalha com estruturas milhares de vezes menores que um fio de cabelo. No campo da oftalmologia, pesquisadores investigam como essas partículas podem interagir com tecidos oculares.

Uma das linhas de pesquisa envolve nanopartículas capazes de modificar a forma como a luz atravessa determinadas estruturas do olho. Isso poderia ajudar a corrigir falhas de foco associadas à miopia.

Diferentemente de cirurgias como o LASIK, que remodelam fisicamente a córnea, essas abordagens buscam alterar propriedades ópticas de forma química ou molecular.

Segundo estudos publicados em revistas científicas como Nature Nanotechnology e Science Advances, pesquisadores testam nanopartículas biocompatíveis que podem ser aplicadas diretamente no olho.

Essas partículas poderiam atuar como microlentes ou modificar a forma como a luz é direcionada até a retina. O objetivo é melhorar o foco sem necessidade de cortes.

O fim do "Grau"

Apesar do potencial da tecnologia, especialistas destacam que os estudos ainda estão em fase experimental. Testes clínicos em larga escala ainda precisam comprovar segurança e eficácia.

Pessoas com miopia leve ou moderada

Pacientes que não podem fazer cirurgia refrativa

Crianças com progressão rápida da miopia

A possibilidade de tratamentos reversíveis também é vista como vantagem. Em vez de alterar permanentemente a estrutura ocular, terapias baseadas em nanotecnologia poderiam ser ajustadas ao longo do tempo.

O avanço se soma a outras inovações na área ocular, como implantes e próteses visuais. Um exemplo recente envolve tecnologias experimentais capazes de restaurar parte da visão em casos de doenças graves.

Epidemia de telas e aumento da miopia infantil

Enquanto novas tecnologias são estudadas, especialistas alertam para um problema atual: o aumento acelerado da miopia entre crianças.

Pesquisas associam esse crescimento ao uso prolongado de celulares, tablets e computadores. O esforço visual contínuo e a pouca exposição à luz natural podem influenciar o desenvolvimento ocular.

De acordo com especialistas em saúde ocular, o uso prolongado de aparelhos eletrônicos pode provocar fadiga visual, visão embaçada e dores de cabeça, além de favorecer o surgimento da miopia em jovens. Entre as recomendações mais comuns de oftalmologistas estão mudanças simples de rotina.

Reduzir o tempo diário de exposição às telas

Incentivar atividades ao ar livre

Fazer pausas frequentes durante estudos e jogos

Enquanto essas soluções não chegam ao consultório, especialistas reforçam que exames regulares e cuidados básicos continuam sendo essenciais para preservar a saúde ocular.