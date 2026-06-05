BELEZA

Adeus, tinta e luzes: o cuidado que deixa o cabelo grisalho bonito sem aparência ressecada

Fios brancos podem ficar mais ásperos, porosos e amarelados quando a rotina de cuidado não acompanha a transição



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 5 de junho de 2026 às 04:04

Fios grisalhos costumam exigir novos cuidados porque podem ficar mais porosos e menos macios com o tempo Crédito: Shixart1985/Wikimedia Commons

A raiz branca costuma aparecer como um detalhe discreto entre os fios tingidos. Com o tempo, cresce, marca a divisão de cores e transforma a decisão de parar de pintar em uma fase de testes, inseguranças e descobertas.

Junto com o alívio de abandonar os retoques, vem outra surpresa: o cabelo já não responde do mesmo jeito ao pente, à lavagem e aos produtos de sempre. Isso acontece pois, ao perder cor, o fio também pode ficar mais áspero, poroso e menos maleável.

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Especialistas explicam que isso tem relação com mudanças na fibra capilar, como redução de lipídios, cutícula mais irregular e alterações nas proteínas do córtex; fatores como estes impactam na resistência, elasticidade e maciez do fio.

Assumir os brancos passa, então, por ajustar a hidratação, controlar o frizz, evitar o amarelado e encontrar uma rotina que mantenha brilho e movimento sem tentar fazer o grisalho se comportar como antes.

Fio em mudança

Durante a transição, o cabelo branco começa a mostrar outro comportamento: a perda de nutrientes pode deixar os fios mais armados e difíceis de alinhar, inclusive em quem nunca teve tanto trabalho para arrumar o cabelo.

Em fios lisos, a aspereza e a falta de brilho tendem a ficar mais evidentes. Algumas pessoas também percebem ondas novas e mais rebeldia no caimento.

Cacheados podem perder definição, já que o grisalho costuma reter menos água e ficar menos maleável. Nos crespos, a atenção precisa ser ainda maior, porque a dificuldade natural de manter hidratação ao longo do fio pode se intensificar com a chegada dos brancos.

Hidratação não basta

Manter o grisalho saudável exige mais do que aumentar o uso de máscara. A rotina precisa combinar hidratação, nutrição e, em alguns momentos, reconstrução, sempre sem exagero para não deixar o fio rígido.

Máscaras hidratantes ajudam a devolver maciez e reduzir o aspecto seco. Já a nutrição repõe componentes importantes para melhorar a flexibilidade e diminuir a perda de água.

Reconstruções com proteínas podem reforçar fios fragilizados, mas devem entrar com intervalos maiores, geralmente de 15 a 30 dias. Quando usadas em excesso, podem deixar o cabelo duro e sem movimento.

Repetir exatamente os cuidados da época da tintura costuma cobrar preço. Aos poucos, aparecem frizz, aspereza, perda de brilho e dificuldade para deixar o cabelo com aparência mais alinhada.

Ativos que ajudam

Na escolha dos produtos, alguns ingredientes fazem diferença. Ceramidas ajudam a recuperar a barreira lipídica, enquanto óleos vegetais contribuem para reduzir a perda de água e melhorar a flexibilidade.

Ácido hialurônico, pantenol e glicerina entram como aliados da hidratação. Aminoácidos e proteínas hidrolisadas podem aumentar a resistência mecânica, desde que usados com cautela.

Para quem se expõe muito ao sol, produtos com proteção UV e vitaminas antioxidantes também ajudam. Além de proteger contra agressões externas, este cuidado reduz o risco de amarelamento.

Amarelado exige cuidado

Com o passar do tempo, fios brancos e grisalhos podem ganhar reflexos amarelados. Sol, piscina, chapinha, secador e acúmulo de resíduos estão entre os fatores que favorecem essa mudança de tom.

Xampus e máscaras matizadoras podem ajudar a neutralizar o amarelado, mas não devem ser usados sem critério. Fórmulas com pigmentos violetas ou azuis podem ressecar ou manchar quando ficam tempo demais nos fios.

Melhor tratar o matizador como cuidado pontual, não como solução automática para toda lavagem. Em caso de dúvida sobre tom, frequência ou tempo de pausa, a neutralização em salão tende a ser mais segura.

Nova rotina

Na prática, assumir o grisalho é menos sobre esconder o branco e mais sobre entender o que mudou no cabelo. Xampus suaves, máscaras hidratantes, produtos nutritivos, leave-ins, protetores térmicos e finalizadores contra frizz podem ajudar quando escolhidos de acordo com a textura do fio.