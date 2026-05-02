Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Agrado e Eduarda fazem turnê e faturam mansão em ‘Coração Acelerado’ neste sábado (2 de maio)

Dupla fará sucesso e ficará rica na novela das 7

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de maio de 2026 às 06:30

Dupla ostentará fortuna em 'Coração Acelerado'
Dupla ostentará fortuna em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) comemoram o apoio de Alana ao selo Romântica e a suas carreiras. Gael apoia Naiane (Isabelle Drummond) após ela ser barrada no camarim de João Raul (Filipe Bragança). Bara (Evaldo Macarrão) provoca Ronei (Thomás Aquino) por ter deixado Agrado e Eduarda escaparem de seu agenciamento.

João Raul se preocupa ao saber que Naiane irá ao show. Talita (Luellem de Castro) e Tino (Victtor Hugo Maia) registram o fechamento da parceria entre Agrado, Eduarda e Alana. Janete (Letícia Spiller) e Zuzu (Elisa Lucinda) comemoram a mudança de vida.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Naiane perdoa João Raul por tê-la impedido de entrar no camarim. Mércia avisa a Zilá (Leandra Leal) que Janete será a capa de sua revista em seu lugar.

Passam-se três meses. Agrado e Eduarda retornam de turnê internacional, e Alana apresenta a mansão das duas.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Tags:

Coração Acelerado

Mais recentes

Imagem - Como é a fazenda milionária de Jon Vlogs, com 40 hectares, cachoeira, hidromassagem e vista para montanhas

Como é a fazenda milionária de Jon Vlogs, com 40 hectares, cachoeira, hidromassagem e vista para montanhas
Imagem - Globo negocia contrato de cinco participantes do BBB 26; saiba quem são

Globo negocia contrato de cinco participantes do BBB 26; saiba quem são
Imagem - Saiba como esquema bilionário de lavagem de dinheiro levou à investigação de dono da Choquei, MC Ryan e MC Poze do Rodo

Saiba como esquema bilionário de lavagem de dinheiro levou à investigação de dono da Choquei, MC Ryan e MC Poze do Rodo