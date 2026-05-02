Agrado e Eduarda fazem turnê e faturam mansão em ‘Coração Acelerado’ neste sábado (2 de maio)

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Felipe Sena
Publicado em 2 de maio de 2026 às 06:30
Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) comemoram o apoio de Alana ao selo Romântica e a suas carreiras. Gael apoia Naiane (Isabelle Drummond) após ela ser barrada no camarim de João Raul (Filipe Bragança). Bara (Evaldo Macarrão) provoca Ronei (Thomás Aquino) por ter deixado Agrado e Eduarda escaparem de seu agenciamento.
João Raul se preocupa ao saber que Naiane irá ao show. Talita (Luellem de Castro) e Tino (Victtor Hugo Maia) registram o fechamento da parceria entre Agrado, Eduarda e Alana. Janete (Letícia Spiller) e Zuzu (Elisa Lucinda) comemoram a mudança de vida.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Naiane perdoa João Raul por tê-la impedido de entrar no camarim. Mércia avisa a Zilá (Leandra Leal) que Janete será a capa de sua revista em seu lugar.
Passam-se três meses. Agrado e Eduarda retornam de turnê internacional, e Alana apresenta a mansão das duas.
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.