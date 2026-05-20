NOVELA DAS 7

Agrado e João Raul brigam e causam climão em ‘Coração Acelerado’ nesta quarta (20 de maio)

Novela das 7 passa por reviravolta no capítulo de hoje

Felipe Sena

Publicado em 20 de maio de 2026 às 06:30

João Raul e Agrado batem boca em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Em “Coração Acelerado” nesta quarta-feira (20), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) vão acabar discutindo após aproximação. Naiane (Isabelle Drummond) e Leandro (David Junior) confrontam João Rail e Agrado sobre o encontro dos dois.

Por causa do baque, Gael (André Luiz Frambach) conforta Naiane, que se incomoda com os pensamentos românticos do moço.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Eduarda (Gabz) pressiona Agrado sobre seus reais sentimentos por Leandro. João Raul pede um tempo no relacionamento com Naiane. Naiane se envolve com Gael.

Gael conforta Naiane. Walmir e Irene comemoram o sucesso de sua nova loja. Eduarda concede uma entrevista para Iranildo (Gabriel Godoy). Palhares (Inácio Palhares Leite) se impressiona com a história contada por Iranildo em seu programa de rádio.