Agrado e João Raul brigam e causam climão em ‘Coração Acelerado’ nesta quarta (20 de maio)

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Felipe Sena
Publicado em 20 de maio de 2026 às 06:30
Em “Coração Acelerado” nesta quarta-feira (20), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) vão acabar discutindo após aproximação. Naiane (Isabelle Drummond) e Leandro (David Junior) confrontam João Rail e Agrado sobre o encontro dos dois.
Por causa do baque, Gael (André Luiz Frambach) conforta Naiane, que se incomoda com os pensamentos românticos do moço.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Eduarda (Gabz) pressiona Agrado sobre seus reais sentimentos por Leandro. João Raul pede um tempo no relacionamento com Naiane. Naiane se envolve com Gael.
Gael conforta Naiane. Walmir e Irene comemoram o sucesso de sua nova loja. Eduarda concede uma entrevista para Iranildo (Gabriel Godoy). Palhares (Inácio Palhares Leite) se impressiona com a história contada por Iranildo em seu programa de rádio.
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.