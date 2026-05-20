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Agrado e João Raul brigam e causam climão em ‘Coração Acelerado’ nesta quarta (20 de maio)

Novela das 7 passa por reviravolta no capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de maio de 2026 às 06:30

João Raul e Agrado batem boca em 'Coração Acelerado'
João Raul e Agrado batem boca em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Em “Coração Acelerado” nesta quarta-feira (20), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) vão acabar discutindo após aproximação. Naiane (Isabelle Drummond) e Leandro (David Junior) confrontam João Rail e Agrado sobre o encontro dos dois.

Por causa do baque, Gael (André Luiz Frambach) conforta Naiane, que se incomoda com os pensamentos românticos do moço.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Eduarda (Gabz) pressiona Agrado sobre seus reais sentimentos por Leandro. João Raul pede um tempo no relacionamento com Naiane. Naiane se envolve com Gael.

Gael conforta Naiane. Walmir e Irene comemoram o sucesso de sua nova loja. Eduarda concede uma entrevista para Iranildo (Gabriel Godoy). Palhares (Inácio Palhares Leite) se impressiona com a história contada por Iranildo em seu programa de rádio.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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