NOVELA DAS 7

Agrado e Leandro encontram a paz como casal em ‘Coração Acelerado’ nesta quinta (17 de abril)

Novela das 7 promete fortes emoções nesta sexta-feira (17)

Felipe Sena

Publicado em 17 de abril de 2026 às 06:30

Agrado e Leandro em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Após uma fora e conversa franca com a amiga, Eduarda (Gabz), Agrado (Isadora Cruz) e Leandro (David Junior) estão felizes juntos, e é sondada sobre sua relação por Zuzu (Elisa Lucinda), mas disfarça preocupação com Eduarda.

A dupla de Agrado implica com Naiane (Isabelle Drummond) durante uma sessão de fotos em dupla. Ainda no capítulo desta sexta-feira (17), Alaorzinho (Daniel de Oliveira) repreende Palhares (Gabriel Godoy) por fazer anúncios do bar de Janete na rádio, e a mãe de Agrado o confronta, que confessa que ainda é apaixonado por ela. Naiane provoca Gael (André Luiz Frambach).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Malvino (Guito) aconselha Alaorzinho a viajar com Zilá (Leandra Leal). Palhares expressa seu desgosto com os encontros de Janete e Alaorzinho. Zilá se desespera ao saber que o avião de Alaorzinho não pousou em São Paulo.