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Agrado e Leandro encontram a paz como casal em ‘Coração Acelerado’ nesta quinta (17 de abril)

Novela das 7 promete fortes emoções nesta sexta-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de abril de 2026 às 06:30

Agrado e Leandro em 'Coração Acelerado'
Agrado e Leandro em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Após uma fora e conversa franca com a amiga, Eduarda (Gabz), Agrado (Isadora Cruz) e Leandro (David Junior) estão felizes juntos, e é sondada sobre sua relação por Zuzu (Elisa Lucinda), mas disfarça preocupação com Eduarda.

A dupla de Agrado implica com Naiane (Isabelle Drummond) durante uma sessão de fotos em dupla. Ainda no capítulo desta sexta-feira (17), Alaorzinho (Daniel de Oliveira) repreende Palhares (Gabriel Godoy) por fazer anúncios do bar de Janete na rádio, e a mãe de Agrado o confronta, que confessa que ainda é apaixonado por ela. Naiane provoca Gael (André Luiz Frambach).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Malvino (Guito) aconselha Alaorzinho a viajar com Zilá (Leandra Leal). Palhares expressa seu desgosto com os encontros de Janete e Alaorzinho. Zilá se desespera ao saber que o avião de Alaorzinho não pousou em São Paulo.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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