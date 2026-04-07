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Agrado recebe notícia surpreendente e fica desacreditada; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (7 de abril)

Agrado recebe uma boa oportunidade na novela das sete

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de abril de 2026 às 06:30

Agrado em 'Coração Acelerado'
Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (7), Agrado (Isadora Cruz) recebe uma boa notícia com uma oportunidade de trabalho e tenta contar a novidade para Eduarda (Gabz), quando nota o estado desolado da amiga.

Em Bom Sucesso, Naiane (Isabelle Drummond) provoca João Raul (Filipe Bragança). Já Agrado e Eduarda questionam a vida amorosa de Leandro (David Junior). Alaorzinho (Daniel de Oliveira) comenta com Malvino (Guito) seu incômodo com o novo empreendimento de Janete (Leticia Spiller).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Já Esteban (Diego Martins) percebe que perdeu o livro de ervas de Nora (Virgínia Rosa). Cinara (Ramille) fantasia com Ronei (Thomás Aquino), e Nora (Virgínia Rosa) se preocupa.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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