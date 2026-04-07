NOVELA DAS 7

Agrado recebe notícia surpreendente e fica desacreditada; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (7 de abril)

Agrado recebe uma boa oportunidade na novela das sete

Felipe Sena

Publicado em 7 de abril de 2026 às 06:30

Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (7), Agrado (Isadora Cruz) recebe uma boa notícia com uma oportunidade de trabalho e tenta contar a novidade para Eduarda (Gabz), quando nota o estado desolado da amiga.

Em Bom Sucesso, Naiane (Isabelle Drummond) provoca João Raul (Filipe Bragança). Já Agrado e Eduarda questionam a vida amorosa de Leandro (David Junior). Alaorzinho (Daniel de Oliveira) comenta com Malvino (Guito) seu incômodo com o novo empreendimento de Janete (Leticia Spiller).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Já Esteban (Diego Martins) percebe que perdeu o livro de ervas de Nora (Virgínia Rosa). Cinara (Ramille) fantasia com Ronei (Thomás Aquino), e Nora (Virgínia Rosa) se preocupa.