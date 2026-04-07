VIOLÊNCIA

Erick Jacquin relata assalto e diz que foi vítima da 'gangue do quebra-vidro': 'Faz parte do Brasil'

Famoso chef francês falou que um ladrão quebrou o vidro do táxi em que estava e roubou seu celular

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de abril de 2026 às 07:38

Erick Jacquin relatou ter sido vítima de um assalto Crédito: Reprodução/Redes sociais

O chef francês Erick Jacquin relatou, em um vídeo postado em suas redes sociais nesta segunda-feira (6), ter sido vítima de um assalto. O apresentador, que ficou conhecido nacionalmente por sua participação no MasterChef Brasil, da Band, contou que um ladrão quebrou o vidro do táxi em que estava durante uma corrida e roubou seu celular. A prática criminosa é adotada por integrantes da chamada "gangue do quebra-vidro".

"Infelizmente isso faz parte do Brasil. Eu fui assaltado faz pouco tempo. Ele roubou meu telefone através do vidro num táxi. Cara quebrou o vidro, pegou meu telefone e foi embora", disse.

Jacquin, esposa e filhos 1 de 12

Jacquin, que mora e tem restaurantes em São Paulo, não disse em qual cidade ocorreu o crime, nem deu maiores detalhes sobre onde o episódio ocorreu. Também não falou se registrou boletim de ocorrência do caso.

“Président” de Erick Jacquin 1 de 12

Segundo o chef, o celular não tinha aplicativos bancários, mas pode ser usado por criminosos para aplicar golpes. "No meu telefone não tem nada de banco. Não tem nada. Só vocês que são meus amigos", falou. "Então gente, eu não vou precisar de nada. Tudo que vai acontecer, mandar mensagem para você... pede dinheiro, pede outra coisa. Não sou eu, é outra pessoa. É um filho da p* que roubou meu telefone", desabafou.