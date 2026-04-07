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Rapper Offset, ex de Cardi B, é baleado em cassino nos EUA, diz site

Artista, ex-integrante do trio Migos, está bem e foi encaminhado a hospital

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de abril de 2026 às 07:17

Offset Crédito: Reprodução

O rapper Offset, nome artístico de Kiari Kendrell Cephus, foi baleado nas proximidades de um cassino da Flórida, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (6). A informação é do site TMZ. Os tiros foram disparados perto do Seminole Hard Rock Hotel & Casino, na Florida (EUA).

Um representante do artista afirmou ao portal que ele está bem e foi encaminhado a um hospital. "Ele está estável e sendo monitorado", disse o representante do rapper ao TMZ. Até o momento, não há detalhes sobre o que teria motivado os disparos, e o caso segue sob investigação.

Offset 1 de 8

Uma fonte da polícia local informou ao site que as autoridades foram acionadas por volta das 19h, horário local, e que a ocorrência aconteceu na área de estacionamento com manobrista do complexo. A polícia também confirmou que duas pessoas foram detidas após a ação.

"Estamos cientes de um incidente ocorrido na área de estacionamento com manobrista após as 19h [horário local] de segunda-feira (6), em frente ao Seminole Hard Rock Hollywood, que resultou em ferimentos leves em um indivíduo que foi levado para o Memorial Regional Hospital em Hollywood", disse ao TMZ um representante da polícia do Condado de Seminole.

"A polícia de Seminole chegou ao local imediatamente e a situação foi controlada rapidamente. Duas pessoas foram detidas e a investigação está em andamento. O local está seguro e não há ameaça ao público", completou o porta-voz da polícia.

Offset ganhou notoriedade internacional como integrante do trio Migos, ao lado de Quavo e Takeoff. O grupo ficou conhecido por sucessos como “Bad and Boujee” e acumulou prêmios importantes ao longo da carreira. Vale lembrar que, em novembro de 2022, Takeoff foi morto a tiros.

Além do trabalho em grupo, o artista também construiu trajetória solo e recebeu indicação ao Grammy pela faixa “Clout”, parceria com Cardi B, com quem foi casado por sete anos. Os dois tiveram três filhos, Kulture, de 7 anos, Wave, 4, e Blossom, 1, e anunciaram a separação em 2024.