DEU RUIM

Romance de Romário com estudante azedou após ele levar amiga da ex para Noronha

Ex-jogador estava envolvido com Tiffany Barcelos desde o início do ano

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de abril de 2026 às 06:55

Tiffany Barcelos, Romário e Bárbara Cavalcanti Crédito: Reprodução/Instagram

Romário voltou a chamar a atenção por conta de mais um capítulo conturbado em sua vida amorosa. Desta vez, o ex-jogador teria gerado polêmica ao aproximar de uma amiga de Tiffany Barcelos, de 25 anos, estudante de Odontologia com quem ele circulava desde janeiro. Pior: teria levado a tal amiga para uma viagem a Fernando de Noronha durante o feriadão de Páscoa.

As informações são do jornal Extra. Segundo o veículo, a atitude do senador de levar Bárbara Cavalcanti para o destino paradisíaco pegou Tiffany de surpresa e provocou um rompimento imediato. Como resposta, ela deixou de seguir os dois no Instagram, encerrando o vínculo de forma pública.

Romário surgiu em fotos com Bárbara Cavalcanti 1 de 8

Enquanto isso, Romário curtiu a viagem acompanhado de amigos e participou da 2ª Copa Noronha de Futevôlei. O evento reuniu nomes conhecidos como Zico e Diego Ribas, que também marcaram presença na ilha.

O ex-jogador e Bárbara aparecem em ao menos duas fotos em Noronha. Ainda de acordo com o Extra, eum registro feito por um fã, os dois surgem de mãos dadas. Há também um comentário do tetracampeão em uma das fotos mais recentes da jovem, com um elogio: "Linda". Ela retribuiu o carinho com um emoji de rostinho com corações e um coração vermelho.

Bárbara Cavalcanti é a nova companhia de Romário 1 de 21

Enquanto isso, Tiffany tem apagado os comentários que Romário deixou em seu perfil no Instagram. Ele interagia com frequência nas redes sociais da estudante, e costumava a comentar as fotos dela com elogios como "Linda" e "Maravilhosa".

Segundo o Extra, a relação dos dois azedou logo depois que ela descobriu que não faria parte da viagem. Até segunda-feira (30), Tiffany continuava com Romário, e os dois chegaram a se encontrar em um jogo de Romário com amigos, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Tiffany Barcelos é o novo affair de Romário 1 de 26

O que mais chamou atenção foi o histórico recente entre os três. Tiffany e Bárbara já haviam viajado juntas com Romário anteriormente, em um passeio para Jurerê Internacional, no início do relacionamento. Na época, o trio apareceu em registros compartilhados por Toguro, que também estava presente.

Em um intervalo de apenas quatro meses, Tiffany foi a terceira mulher com quem o senador foi visto desde que ficou solteiro. Os dois apareceram juntos pela primeira vez após o Desfile das Campeãs do carnaval, em 26 de fevereiro, quando foram flagrados de mãos dadas ao deixar um camarote.

Pouco depois, o ex-atacante voltou a chamar atenção ao surgir com outra mulher. Eles chegaram juntos, no carro do senador, a uma churrascaria na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde permaneceram por cerca de uma hora. Apesar do clima de proximidade, não houve troca de carinhos em público.

Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica 1 de 9

Antes disso, Romário também havia retomado contato com a dentista Bruna Machado, com quem já teve um affair. Os dois foram vistos juntos em novembro, durante o evento de lançamento de um novo projeto da cantora Ludmilla. A reaproximação aconteceu após o fim do relacionamento com a estudante de Nutrição Alicya Gomes, de 23 anos.