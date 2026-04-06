TV

Aos 88 anos, por anda Daniel Filho, ator de ‘Rainha da Sucata’ que está fora da TV

Hoje ator trabalha em projetos independentes

Felipe Sena

Publicado em 6 de abril de 2026 às 21:04

Ator Daniel Filho atuou em várias novelas da TV Globo Crédito: Reprodução (TV Globo | Murilo Alvesso/Itaú Cultural)

Na última semana foi encerrada a reprise de “Rainha da Sucata” dando lugar a “Avenida Brasil”, outro ícone da teledramaturgia. A novela da década de 1990, trouxe às telas mais uma vez atores que não atuam mais por vários motivos. Entre eles está Daniel Filho, que deu vida ao memorável vilão Renato Maia.

Longe dos holofotes, o ator é um dos nomes mais importantes da história da Globo. Aos 88 anos, Daniel atua em projetos fora da TV Globo, se mantendo ativo no cinema e focado em produção independente, longe das novelas.

Daniel Filho 1 de 7

O artista dirige um remake de seu filme “O Casal” e uma adaptação da peça “Toda Nudez Será Castigada”, de Nelson Rodrigues, além de produzir comédias.

Daniel Filho começou a carreira artística em 1950. Ao longo da trajetória, dedicou-se à TV, ao cinema e ao teatro, acumulando funções como ator, diretor, produtor, autor e dublador.

Na televisão, se firmou com um dos principais diretores da Globo. Na emissora, trabalhou em grandes sucessos como “Irmãos Coragem” (1970), “Selva de Pedra” (1972), “Pecado Capital” (1975), além de criar seriados históricos como “Malu Mulher” (1979). Sua última novela foi “Suave Veneno” (1999).

Como ator teve papéis marcantes em “Vale Tudo” (1988), “Que Rei Sou Eu?” (1989) e “O Astro” (2011). Seu último trabalho na Globo foi como ator e diretor da série “As Brasileiras” (2012). Depois, apareceu em participações como no último episódio de “A Grande Família” (2014).