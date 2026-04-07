PRESENTE DE ANIVERSÁRIO

Virginia Fonseca coloca quadro gigante com imagem dela em parede da mansão de Vini Jr.: 'Eu amei'

Influenciadora ganhou obra de arte e decidiu deixar presente em exposição na casa do namorado em Madri

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de abril de 2026 às 08:12

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Entre os presentes que Virginia Fonseca ganhou por seu aniversário de 27 anos, na segunda-feira (6), está um grande quadro com uma pintura dela em Paris, na França. A influenciadora exibiu a obra de arte nas redes sociais na manhã desta terça (7), e mostrou que a colocou em exibição na parede da mansão do namorado, o jogador de futebol Vini Jr, em Madri, na Espanha.

"Vou mostrar para vocês esse quadro que ganhei de aniversário. Coisa mais linda. É uma pintura da minha foto, tá? Eu amei. Muito lindo", disse a empresária nos Stories do Instagram. Ela ainda publicou uma imagem do filho caçula, José Leonardo, de 1 ano, em frente à obra.

Virginia Fonseca mostrou quadro dela em mansão de Vini Jr 1 de 16

Na imagem, a influenciadora aparece em frente a Torre Eiffel. Ela é inspirada em um ensaio fotográfico que Virginia fez na capital francesa, quando fez sua estreia na Semana de Moda de Paris 2026. A loira foi como convidada da Balenciaga e, na ocasião, chamou atenção por apostar em um visual all black transparente, composto por vestido, óculos escuros e luvas de couro.

O aniversário de Virginia, aliás, rendeu polêmica nas redes sociais. A empresária ganhou uma festa de aniversário surpresa na casa do namorado, Vinícius Júnior, mas sua 'cara fechada' na comemoração foi o que mais chamou a atenção. A expressão mais séria, inclusive ao lado do jogador, gerou especulações nas redes sociais e fez internautas cogitarem descontentamento e até crise no namoro.

Virginia Fonseca ganha festa de aniversário surpresa em Madri 1 de 17

"Ela voltou a ter a mesma cara que tinha quando estava prestes a terminar com o Zé", apontou uma pessoa. "No mínimo descobriu alguma coisa", falou outra. "Nada deixa a Vivibora feliz por muito tempo, te entendo amiga", disse mais uma.

Diante da repercussão, a própria influenciadora se pronunciou sobre aparecer abatida nos vídeos. “Estou com uma cara de acabada. Olha isso aqui”, disse Virginia, mostrando as olheiras. Em seguida, explicou o cansaço: “Acordei às 8h e não dormi de tarde. Estou com um sono surreal. Parece que passaram 300 caminhões em cima”.

O episódio, porém, ocorre em meio a outras polêmicas recentes envolvendo a loira. Nos últimos dias, William Gusmão, irmão da empresária, afirmou que não foi convidado para a comemoração pelo aniversário dela. Ele, porém, evitou polêmicas ao dizer que “não sabe” o motivo e que está “tudo bem”.

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Mãe dos dois, Margareth Serrão decidiu se pronunciar e, em um comentário também nas redes sociais, negou qualquer problema familiar. "Ai você está enganada, o irmão da Virgínia, que também é meu filho, ama a irmã e tudo que ele deseja a irmã é real. Não venha colocar seu veneno entre família, não nas minhas crias", escreveu.

"Não fica criando rivalidades entre meus filhos, que se amam, mas cada um vive um estilo de vida diferente. Cada um respeita o espaço de cada um. Se quiser falar com autoridade, fala da sua família. Da minha não. Por favor!", completou.

A própria Margareth, inclusive, também é um nome presente em outra polêmica recente envolvendo a filha. Ela curtiu uma publicação que dizia que a empresária estaria enfrentando uma "instabilidade" em seu relacionamento com Vini Jr. A mesma postagem, com informações da coluna Lucas Pasin, do Metrópoles, também citava os crescentes boatos de traição por parte do atleta.