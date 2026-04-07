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Como é treinar na Bodytech, academia premium frequentada por Léo Santana, em Salvador

Rede de academias oferece experiência premium e personalizada

Felipe Sena

Publicado em 7 de abril de 2026 às 07:30

Cantor treina em academia de Salvador Crédito: Reprodução (Instagram | Body Tech)

O setor de academias tem crescido nos últimos anos no Brasil. Hoje o ‘fitness’ se tornou ‘wellness’, com objetivo de trazer um estilo de vida que alia saúde, bem-estar, autocuidado e performance. Dados do Panorama Setorial Fitness Brasil 2024, elaborado pela Fitness Brasil em parceria com a EY e a Armatore Market + Science, apontam que o número de centros de atividades físicas cresceu quase três vezes em uma década, passando de 19.266 estabelecimento em 2014 para 56.883 em 2024.

Hoje muitas pessoas não procuram apenas um centro de treinamento, mas uma unidade de prática de exercícios físicos que também traga conforto e experiência premium. Em Salvador, existem academias que investem pesado nesse setor, como é o caso da rede de academia Bodytech. Conhecida nacionalmente como uma das melhores academias do país, a rede traz vários benefícios para os clientes, e é frequentadas por alguns artistas da capital baiana, como o cantor Léo Santana.

Na unidade de Salvador, além de treino personalizado e acompanhamento, os alunos encontram sauna, spa, lanchonete, loja de itens e looks de treino, loja de suplementos e diversas aulas como yoga, pilates, além de natação e hidroginástica, realizadas nas piscinas da unidade.

As atividades podem ser feitas presencialmente quanto através do aplicativo. Entre as aulas estão alongamento, yoga, jump, Indoor Cycle, pilates, hidroginástica, ballet, Muay Thai, boxe, aeroboxe, judo, Running Class, FitDance, Jazz, Barré, Wolf Fi, circuito funcional e Combine.

Body Tech 1 de 12

A rede de academias premium tem vários planos. Confira:

Plano Promo Fitness (R$ 559)- Oferece aulas coletivas, musculação e acesso a área de cardio. Além disso, inclui acesso gratuito ao aplicativo BTFIT. Os clientes podem treinar até 8 vezes por mês fora de seu estado, exceto nas unidades Faria Lima e Shopping Leblon, e contam com a possibilidade de cancelamento sem multa, caso necessário.

Plano Promo Fitness + Natação (R$659) - Oferece aulas coletivas, musculação, acesso à área de cardio + natação e nado livre. Além disso, inclui acesso gratuito ao aplicativo BTFIT. Os clientes também podem treinar até 8 vezes por mês fora do seu estado, exceto nas unidades Faria Lima e Shopping Leblon, e contam com a possibilidade de cancelamento sem multa, caso necessário.

Student Plan (R$220) - Plano para jovens de 12 a 25 anos, com direito a aulas coletivas, musculação e cardio. Acesso apenas na academia de origem, das 09h às 17h.

Plano Student Plan + Natação (R$320) - Oferece todos benefícios e regras do Student Plan, com direito à natação e nado livre. Acesso apenas na própria unidade, das 9h às 17h.

Master (R$401) - Plano exclusivo para clientes 70+ treinarem apenas na unidade de origem, das 09h às 17h. Acesso a todas as coletivas, musculação e cardio.

Promo Platinum BT (R$1.204) - É possível treinar em qualquer BT do Brasil de maneira ilimitada, exceto Iguatemi Faria Lima e Shopping Leblon, e com acesso a todas as coletivas, musculação e cardio. Além disso, inclui acesso gratuito ao aplicativo BTFIT. Esse plano conta com a possibilidade de cancelamento sem multa, caso necessário.

Promo Platinum BT + Natação (R$1.304) - É possível treinar em qualquer BT do Brasil de maneira ilimitada (exceto Iguatemi Faria Lima e Shopping Leblon), e com acesso a todas as coletivas, musculação, cardio, natação e nado livre. Além disso, inclui acesso gratuito ao aplicativo BTFIT. Esse plano conta com a possibilidade de cancelamento sem multa, caso necessário.

Student Plan Full Day (R$352) - Plano para jovens de 12 a 25 anos, com direito a aulas coletivas, musculação e cardio. Acesso apenas na academia de origem.

Student Plan Full Day + Natação (R$452) - Todos os benefícios do plano Student Plan Full Day + Natação e nado livre.

*Nenhum plano cobra taxa de matrícula

* É possível aproveitar 3 meses de bônus no Plano Anual e cancelamento sem multa.

Horário de funcionamento

Segunda a sexta - 05h30 às 22h

Sábados - 08 às 15h

Domingos - 09h às 13h