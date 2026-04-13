NOVELA DAS 7

Alaorzinho e Naiane armam cilada para abertura do bar de Janete em ‘Coração Acelerado’ nesta segunda feira (13 de abril)

Novela das 7 tem vários desdobramentos nesta segunda

Felipe Sena

Publicado em 13 de abril de 2026 às 06:30

Janete fica assustada com acidente Crédito: Reprodução | TV Globo

Mesmo com pouco contato, Naiane (Isabelle Drummond) continuam armando contra Janete (Leticia Spiller). A vilã e seu pai Alaorzinho (Daniel de Oliveira) vão amar uma emboscada para a inauguração do bar da irmã de Zilá (Leandra Leal).

A matriarca da família de Naiane, inclusive, fica com ciúmes de Ronei (Thomás Aquino) com Cinara (Ramille), após ele ter deixado de dar investidas na vilã, e ronda a mocinha sobre a relação dos dois. Já Janete confronta Alaorzinho. Palhares (Gabriel Godoy) aponta que Janete fica tocada na presença de Alaorzinho.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Após o beijão, Leandro (David Junior) fala sobre Agrado (Isadora Cruz) para Eduarda (Gabz). O contrário também acontece: Agrado fala sobre Leandro para Eduarda, sem saber dos sentimentos da amiga.

Valéria (Naruna Costa) repreende Ana por ter se aproximado Sol de Eduarda. Naiane (Isabelle Drummond) decide arriscar a cantar com João Raul para agradar os fãs do casal. A patricinha ainda toma um chá para ajudá-la a cantar, e Laurinha (Kamila Amorim) se preocupa.