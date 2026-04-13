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Alaorzinho e Naiane armam cilada para abertura do bar de Janete em ‘Coração Acelerado’ nesta segunda feira (13 de abril)

Novela das 7 tem vários desdobramentos nesta segunda

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de abril de 2026 às 06:30

Janete fica assustada com acidente
Janete fica assustada com acidente Crédito: Reprodução | TV Globo

Mesmo com pouco contato, Naiane (Isabelle Drummond) continuam armando contra Janete (Leticia Spiller). A vilã e seu pai Alaorzinho (Daniel de Oliveira) vão amar uma emboscada para a inauguração do bar da irmã de Zilá (Leandra Leal).

A matriarca da família de Naiane, inclusive, fica com ciúmes de Ronei (Thomás Aquino) com Cinara (Ramille), após ele ter deixado de dar investidas na vilã, e ronda a mocinha sobre a relação dos dois. Já Janete confronta Alaorzinho. Palhares (Gabriel Godoy) aponta que Janete fica tocada na presença de Alaorzinho.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Após o beijão, Leandro (David Junior) fala sobre Agrado (Isadora Cruz) para Eduarda (Gabz). O contrário também acontece: Agrado fala sobre Leandro para Eduarda, sem saber dos sentimentos da amiga.

Valéria (Naruna Costa) repreende Ana por ter se aproximado Sol de Eduarda. Naiane (Isabelle Drummond) decide arriscar a cantar com João Raul para agradar os fãs do casal. A patricinha ainda toma um chá para ajudá-la a cantar, e Laurinha (Kamila Amorim) se preocupa.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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