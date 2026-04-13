NOVELA DAS 6

Fim do pesadelo? Alika e Niara são inocentadas em 'A Nobreza do Amor' desta segunda (13)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de abril de 2026 às 08:00

Alika e Niara serão acusadas pelo roubo de joias Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta segunda (13), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Botelho finalmente deu o braço a torcer e confirmou que as peças de Alika e Niara não têm nada a ver com o roubo de São Paulo. Com as duas inocentadas, a Alika não perdeu tempo e já mandou o recado para Diógenes, ela quer um pedido de desculpas formal da megera da Virgínia.

Por falar em Virgínia, a fúria tomou conta dela, mas dessa vez o Diógenes não deixou passar e começou a desconfiar das reais intenções da esposa. Enquanto o clima pesa na mansão, o Miguel decidiu dar uma chance para o novo negócio da Lúcia/Alika, aceitando alugar a casa.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Para fechar o dia, temos notícias de Batanga. Omar finalmente acordou, trazendo alegria para Chinua e Çinar. Mas nem tudo é festa, Burak está plantando mentiras para Jendal, inventando ataques piratas para encobrir seus rastros. E o flagra do dia? Salma viu Tonho e Alika juntos... será que vem crise de ciúmes por aí?

