NOVELA DAS 7

Ana Castela revela conversa com João Raul; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda-feira (6 de abril)

Após ciúmes de Naiane, Agrado cede a pressão

Felipe Sena

Publicado em 6 de abril de 2026 às 06:30

Ana Castela volta a aparecer em 'Coração Acelerado' Crédito: Gabriel Vaguel | Rede Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta segunda-feira (6), Naiane (Isabelle Drummond) provoca Ana Castela, e Ronei tenta disfarçar com o clima. Após pressão da patricinha, a cantora revela a conversa que teve com João Raul.

Alaor (Marcos Caruso) desabafa com Zuzu (Elisa Lucinda) sobre seu namoro. Esteban (Diego Martins) toma o chá preparado por Laurinha (Kamila Amorim) e acaba dormindo. Zilá (Leandra Leal) implica com Eva (Nathalia Cruz), e pede que Ronei (Thomás Aquino) se afaste para que possa manter seu casamento com Alaorzinho (Daniel de Oliveira).

Ainda neste capítulo, Malvino (Guito) pede ajuda a Zuzu para mudar seu comportamento. Ronei abre seu coração para Nora (Virgínia Rosa). Cinara (Ramille) se impressiona com o relato de Zilá sobre Ronei. Eduarda (Gabz) se aproxima de Sol, e Valéria Naruna Costa) se irrita.