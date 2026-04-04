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Anjo da Guarda pede atenção para 3 signos neste sábado (4 de abril): cuidado com promessas e expectativas

O sábado (4) traz um recado importante sobre frustrações e situações que podem não sair como o esperado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de abril de 2026 às 00:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O sábado (4) começa com uma energia que exige mais cautela com expectativas. Nem tudo vai acontecer no tempo ou da forma que você imagina, e o Anjo da Guarda alerta para evitar frustrações desnecessárias.

Para três signos, o momento pede mais pé no chão e menos idealização.

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Áries

Arianos podem criar expectativas altas em relação a pessoas ou situações. O Anjo da Guarda indica risco de decepção.

O ideal será observar mais e esperar menos.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
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Áries: vermelho paixão por Reprodução

Sagitário

Sagitarianos podem confiar demais em promessas que ainda não têm base sólida. O dia pede mais atenção com o que é dito.

O momento pede cautela antes de acreditar.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
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Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Peixes

Piscianos podem se deixar levar pela emoção e acabar idealizando cenários que não correspondem à realidade. O Anjo da Guarda alerta para ilusões.

O recado é manter os pés no chão.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
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Peixes: azul marinho por Reprodução

Mensagem do dia

Nem tudo acontece como esperamos, e tudo bem. Ajustar expectativas evita frustrações.

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