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Tarólogo flagra namorado com mulher em shopping de Salvador e é detonado: ‘Maricona velha’

Eddy Mello repercutiu caso nas redes sociais; episódio virou música

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de abril de 2026 às 22:55

Eddy Mello foi atrás de suposto companheiro em shopping
Eddy Mello foi atrás de suposto companheiro em shopping Crédito: Reprodução | Instagram

Uma confusão envolvendo o tarólogo Eddy Mello deu o que falar em Salvador. O influenciador flagrou o homem com quem estava se relacionando com uma mulher em um shopping da capital baiana e decidiu expor a situação nas redes sociais, e chegou a conceder entrevista a um jornal na TV.

Eddy que privou o perfil no Instagram, tinha compartilhado o momento através dos Stories. Nas imagens, Eddy aparece abordando um rapaz, identificado como Josué, na praça de alimentação do centro comercial, enquanto confronta a situação diante da mulher que o acompanhava.

Caso em shopping de Salvador

Eddy Mello expôs suposto companheiro por Reprodução | Redes Sociais
Eddy Mello expôs suposto companheiro por Reprodução | Redes Sociais
Eddy Mello expôs suposto companheiro por Reprodução | Redes Sociais
Eddy Mello expôs suposto companheiro por Reprodução | Redes Sociais
Eddy Mello expôs suposto companheiro por Reprodução | Redes Sociais
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Eddy Mello expôs suposto companheiro por Reprodução | Redes Sociais

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“Vim bem gravando para sua mãe ver, Josué. Me dê aqui meu relógio. Não disse que ia sair com seus amigos, saindo com mulher? Tira minha corrente. Meu cartão”, disse, enquanto o suposto companheiro entregava os pertences de Eddy.

O tarólogo explicou que antes de Josué sair de casa, os dois teriam conversado e o suposto namorado avisou que iria com os amigos para o cinema. Ao ser avisado por terceiros que Josué estava no shopping com uma mulher foi até o local tirar satisfações. Na TV, Eddy disse que Josué o ofendeu dizendo que ele é uma “maricona velha”.

Após o flagra, o tarólogo se direcionou a mulher e expôs a relação com Josué. “Você sabe que ele tem um caso comigo, né, amiga?”, questionou. O influenciador relatou que bloqueou o cartão que estaria com o rapaz, o que deixou o casal sem dinheiro para deixar o local ou comer, segundo ele. Eddy disse que a atitude foi uma quebra de confiança.

A mulher envolvida, identificada como Mariana, também se pronunciou nas redes sociais e apresentou sua versão sobre o caso. Ela explicou que os dois já tinham conversado através das redes sociais e marcaram um encontro sem que houve menção a um relacionamento de Josué.

“Não é de agora que eu converso com esse abençoado. Um amor para lá, um amor para cá, aquela coisa toda. Hoje a gente ia ao cinema porque seria um primeiro encontro e a gente ia se conhecer”, relatou.

Mariana também explicou que durante a confusão, o rapaz negou envolvimento com Eddy. “Ele simplesmente ligou para a mãe, aí abriu a boca para falar: ‘Seu pai de santo veio aqui, estarrou [sic] tudo, deixou a menina constrangida, dizendo que eu tenho um caso com ele, não sei o quê’. E eu do lado dele na chamada com a mãe no viva-voz”, contou.

A jovem explicou que decidiu deixar o local após recuperar o celular e pediu um carro por aplicativo para ir embora. Ela ainda afirmou que conversou com Eddy após o episódio e que, segundo ele, o problema não seria ela, mas a infidelidade de Josué.

Tudo termina em música

Após a polêmica, Josué teve o rosto reconhecido e apareceu gravando uma música de pagodão com o cantor baiano O Maestro, nesta quinta-feira (2). O tema da canção é justamente o caso da possível traição ao tarólogo Eddy Mello.

"Sou blogueiro e cantor agora, na sua ideia, na sua relíquia [com a ‘benção’ do vocalista da banda O Maestro]", decretou Josué. “Devolva a corrente, o relógio e meu cartão”, diz a legenda de uma foto em que Josué aparece com O Maestro e o produtor Nell Choque. Inclusive, a música já está disponível.

Tags:

Salvador Traição Traição E Infidelidade Entretenimento

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