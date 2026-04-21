Anjo da Guarda pede cautela para 4 signos nesta terça (21 de abril): cuidado com decisões no impulso

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de abril de 2026 às 00:00
A terça-feira (21) começa com uma energia que favorece ação rápida, mas também aumenta o risco de decisões impulsivas. O Anjo da Guarda indica que agir sem pensar pode trazer consequências desnecessárias.
A orientação é desacelerar e refletir antes de qualquer atitude importante. Para quatro signos, o momento pede atenção redobrada.
Áries
Arianos podem agir no impulso e acabar se envolvendo em situações desnecessárias. O Anjo da Guarda alerta para decisões feitas no calor do momento.
O ideal será pensar antes de agir.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Libra
Librianos podem querer resolver tudo rapidamente e acabar tomando decisões sem clareza. O risco é escolher sem avaliar.
O momento pede mais equilíbrio.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Sagitário
Sagitarianos podem falar ou agir sem filtro, o que pode gerar mal-entendidos. O Anjo da Guarda indica cuidado com atitudes impulsivas.
O recado é refletir antes de agir.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Peixes
Piscianos podem agir movidos pela emoção e tomar decisões sem base concreta. O risco é se arrepender depois.
O ideal será desacelerar e analisar melhor.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Mensagem do dia
Nem toda decisão precisa ser imediata. Pensar antes de agir evita arrependimentos.