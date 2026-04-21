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Anjo da Guarda pede cautela para 4 signos nesta terça (21 de abril): cuidado com decisões no impulso

A terça-feira (21) traz um recado importante sobre atitudes precipitadas e escolhas que podem gerar arrependimentos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 00:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira (21) começa com uma energia que favorece ação rápida, mas também aumenta o risco de decisões impulsivas. O Anjo da Guarda indica que agir sem pensar pode trazer consequências desnecessárias.

A orientação é desacelerar e refletir antes de qualquer atitude importante. Para quatro signos, o momento pede atenção redobrada.

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Áries

Arianos podem agir no impulso e acabar se envolvendo em situações desnecessárias. O Anjo da Guarda alerta para decisões feitas no calor do momento.

O ideal será pensar antes de agir.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
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Áries: vermelho paixão por Reprodução

Libra

Librianos podem querer resolver tudo rapidamente e acabar tomando decisões sem clareza. O risco é escolher sem avaliar.

O momento pede mais equilíbrio.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
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Libra: quartzo rosa por Reprodução

Sagitário

Sagitarianos podem falar ou agir sem filtro, o que pode gerar mal-entendidos. O Anjo da Guarda indica cuidado com atitudes impulsivas.

O recado é refletir antes de agir.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
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Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Peixes

Piscianos podem agir movidos pela emoção e tomar decisões sem base concreta. O risco é se arrepender depois.

O ideal será desacelerar e analisar melhor.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
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Peixes: azul marinho por Reprodução

Mensagem do dia

Nem toda decisão precisa ser imediata. Pensar antes de agir evita arrependimentos.

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