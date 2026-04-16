Anjo da Guarda traz alerta para 3 signos nesta quinta (16 de abril): cuidado com excesso de confiança

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Fernanda Varela
Publicado em 16 de abril de 2026 às 00:00
A quinta-feira (16) começa com uma energia que pode trazer segurança excessiva, o que nem sempre será positivo. O Anjo da Guarda indica que agir sem analisar todos os detalhes pode gerar erros evitáveis.
A orientação é manter o equilíbrio e não confiar cegamente em tudo. Para três signos, o momento pede cautela.
Áries
Arianos podem agir com muita confiança e acabar ignorando sinais importantes. O Anjo da Guarda alerta para atitudes impulsivas.
O ideal será observar mais antes de agir.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Leão
Leoninos podem acreditar que têm total controle de uma situação, mas podem deixar passar detalhes relevantes. O risco é errar por excesso de segurança.
O momento pede mais atenção.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Sagitário
Sagitarianos podem tomar decisões rápidas demais, confiando apenas na intuição. O Anjo da Guarda indica cuidado com escolhas precipitadas.
O recado é pensar antes de agir.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Mensagem do dia
Confiança é importante, mas o equilíbrio evita erros. Observar antes de agir faz toda a diferença.