ASTROLOGIA

Anjo da Guarda traz alerta para 3 signos nesta quinta (16 de abril): cuidado com excesso de confiança

A quinta-feira (16) pede mais atenção com atitudes impulsivas e decisões tomadas sem avaliar riscos

Fernanda Varela

Publicado em 16 de abril de 2026 às 00:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira (16) começa com uma energia que pode trazer segurança excessiva, o que nem sempre será positivo. O Anjo da Guarda indica que agir sem analisar todos os detalhes pode gerar erros evitáveis.

A orientação é manter o equilíbrio e não confiar cegamente em tudo. Para três signos, o momento pede cautela.

Áries

Arianos podem agir com muita confiança e acabar ignorando sinais importantes. O Anjo da Guarda alerta para atitudes impulsivas.

O ideal será observar mais antes de agir.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Leão

Leoninos podem acreditar que têm total controle de uma situação, mas podem deixar passar detalhes relevantes. O risco é errar por excesso de segurança.

O momento pede mais atenção.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Sagitário

Sagitarianos podem tomar decisões rápidas demais, confiando apenas na intuição. O Anjo da Guarda indica cuidado com escolhas precipitadas.

O recado é pensar antes de agir.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista 1 de 5

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