TAROT CIGANO

Carta da Torre domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (16): momento pede isolamento e reflexão

O dia é marcado por afastamento, análise interna e necessidade de olhar para dentro antes de agir

Fernanda Varela

Publicado em 16 de abril de 2026 às 00:01

Carta A Torre Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira (16) chega com a energia da carta da Torre, que representa introspecção, limites e momentos de recolhimento. O dia favorece a reflexão e o distanciamento de situações que geram desgaste.

No campo emocional, pode haver necessidade de se afastar para entender melhor os próprios sentimentos. Relações podem parecer mais frias ou distantes, mas isso pode ser necessário para reorganizar o que está confuso.

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Na vida prática, o momento pede análise antes de qualquer decisão. Evitar agir no impulso será essencial. O dia favorece planejamento, estratégia e organização de ideias.

No aspecto espiritual, a Torre indica conexão interior. É um bom momento para silenciar, refletir e se reconectar com seus próprios pensamentos e emoções.