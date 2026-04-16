Carta da Torre domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (16): momento pede isolamento e reflexão

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Fernanda Varela
Publicado em 16 de abril de 2026 às 00:01
A quinta-feira (16) chega com a energia da carta da Torre, que representa introspecção, limites e momentos de recolhimento. O dia favorece a reflexão e o distanciamento de situações que geram desgaste.
No campo emocional, pode haver necessidade de se afastar para entender melhor os próprios sentimentos. Relações podem parecer mais frias ou distantes, mas isso pode ser necessário para reorganizar o que está confuso.
Tarot Cigano
Na vida prática, o momento pede análise antes de qualquer decisão. Evitar agir no impulso será essencial. O dia favorece planejamento, estratégia e organização de ideias.
No aspecto espiritual, a Torre indica conexão interior. É um bom momento para silenciar, refletir e se reconectar com seus próprios pensamentos e emoções.
A orientação é respeitar o tempo de recolhimento. Nem todo movimento precisa ser externo, às vezes o avanço acontece no silêncio.