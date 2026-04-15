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GAG, tankar e old: o que significam as gírias usadas pela geração Z na internet

Expressões curtas viralizam na internet e funcionam como códigos rápidos de comunicação entre jovens

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de abril de 2026 às 13:00

Gerações possuem gírias próprias
Gerações possuem gírias próprias Crédito: Divulgação

Palavras como “gag”, “pocar”, “tankar” e “delulu”. Talvez você nunca tenha ouvido nenhuma delas, ou talvez já se depare com esses termos diariamente nas redes sociais, em conversas com os filhos ou até com os estagiários da empresa. Esse “dialeto” pode parecer difícil de entender, especialmente para quem é de outra geração, mas a gente facilita para você.

O avanço das redes sociais, especialmente plataformas como TikTok, Instagram e X, acelerou a criação e a popularização dessas expressões. Em poucos segundos de vídeo ou em memes que circulam rapidamente, novas palavras surgem, ganham significado e passam a fazer parte do vocabulário de milhões de jovens.

Veja quem são os 13 jovens bilionários que construíram a própria fortuna sem herdar patrimônio

Alexandr Wang: 28 anos Fortuna: US$ 3,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial Cofundador da Scale AI, empresa de rotulagem de dados usada no treinamento de modelos de IA. A Meta comprou 49% da companhia por cerca de US$ 14 bilhões. por Reprodução
Ed Craven: 29 anos Fortuna: US$ 2,8 bilhões Origem da riqueza: Apostas online Cofundador do cassino digital Stake.com, que ganhou escala durante a pandemia. por Reprodução
Surya Midha: 22 anos Fortuna: US$ 2,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial Cofundador da Mercor, startup de recrutamento com uso de IA avaliada em US$ 10 bilhões. por Reprodução
Brendan Foody: 22 anos Fortuna: US$ 2,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial Cofundador e CEO da Mercor. por Reprodução
Adarsh Hiremath Fortuna: US$ 2,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial Cofundador e diretor de tecnologia da Mercor. por Reprodução
Fabian Hedin: 26 anos Fortuna: US$ 1,6 bilhão Origem da riqueza: Codificação com IA Cofundador da startup sueca Lovable, que permite criar sites e aplicativos com auxílio de inteligência artificial. por Reprodução
Michael Truell: 25 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Software de IA Cofundador da Cursor, empresa de edição de código com inteligência artificial. por Reprodução
Aman Sanger: 25 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Software de IA Cofundador da Cursor.trarricos que construíram riqueza própria por Reprodução
Sualeh Asif: 25 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Software de IA Cofundador da Cursor por Reprodução
Arvid Lunnemark: 26 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Software de IA Cofundador da Cursor. por Reprodução
Luana Lopes Lara: 29 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Mercados de previsão Cofundadora da Kalshi, plataforma que permite apostas sobre eventos futuros, como eleições e indicadores econômicos. por Reprodução
Tarek Mansour: 29 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Mercados de previsão Cofundador da Kalshi. por Reprodução
Shayne Coplan: 27 anos Fortuna: US$ 1 bilhão Origem da riqueza: Mercados de previsão Fundador da Polymarket, plataforma que ganhou projeção após receber um investimento de US$ 2 bilhões da Intercontinental Exchange. por Reprodução
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Alexandr Wang: 28 anos Fortuna: US$ 3,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial Cofundador da Scale AI, empresa de rotulagem de dados usada no treinamento de modelos de IA. A Meta comprou 49% da companhia por cerca de US$ 14 bilhões. por Reprodução

Muitas dessas gírias vêm do inglês, enquanto outras são adaptações ou ressignificações. É o caso de “cringe”, usada para definir algo constrangedor ou ultrapassado, e “flopar”, que indica fracasso ou falta de engajamento. Já expressões como “serviu” e “entregou tudo” são usadas como elogio, quando algo supera expectativas.

A lógica por trás dessas palavras está na economia de linguagem. Com termos curtos, a geração Z consegue expressar ideias complexas, emoções e julgamentos de forma rápida. Dizer que alguém está em “main character”, por exemplo, significa que a pessoa está vivendo um momento de protagonismo.

Mais do que facilitar a comunicação, essas gírias também funcionam como marca de identidade. Usar esse vocabulário sinaliza pertencimento a um grupo e domínio das referências culturais que circulam no ambiente digital.

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Apesar de parecer algo recente, esse movimento acompanha a própria evolução da língua. Outras gerações também criaram suas expressões, mas o que muda agora é a velocidade. O que antes levava anos para se espalhar, hoje viraliza em poucos dias.

Entre os termos mais usados estão:

“Gag”, para algo chocante ou impressionante

“Pocar”, que significa arrasar

“Tankar”, usado para dizer que alguém aguentou uma situação

“Delulu”, quando a pessoa está fora da realidade

“Old”, para algo óbvio

“Slay”, como forma de elogio

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