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GAG, tankar e old: o que significam as gírias usadas pela geração Z na internet

Expressões curtas viralizam na internet e funcionam como códigos rápidos de comunicação entre jovens

Fernanda Varela

Publicado em 15 de abril de 2026 às 13:00

Gerações possuem gírias próprias Crédito: Divulgação

Palavras como “gag”, “pocar”, “tankar” e “delulu”. Talvez você nunca tenha ouvido nenhuma delas, ou talvez já se depare com esses termos diariamente nas redes sociais, em conversas com os filhos ou até com os estagiários da empresa. Esse “dialeto” pode parecer difícil de entender, especialmente para quem é de outra geração, mas a gente facilita para você.

O avanço das redes sociais, especialmente plataformas como TikTok, Instagram e X, acelerou a criação e a popularização dessas expressões. Em poucos segundos de vídeo ou em memes que circulam rapidamente, novas palavras surgem, ganham significado e passam a fazer parte do vocabulário de milhões de jovens.

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Muitas dessas gírias vêm do inglês, enquanto outras são adaptações ou ressignificações. É o caso de “cringe”, usada para definir algo constrangedor ou ultrapassado, e “flopar”, que indica fracasso ou falta de engajamento. Já expressões como “serviu” e “entregou tudo” são usadas como elogio, quando algo supera expectativas.

A lógica por trás dessas palavras está na economia de linguagem. Com termos curtos, a geração Z consegue expressar ideias complexas, emoções e julgamentos de forma rápida. Dizer que alguém está em “main character”, por exemplo, significa que a pessoa está vivendo um momento de protagonismo.

Mais do que facilitar a comunicação, essas gírias também funcionam como marca de identidade. Usar esse vocabulário sinaliza pertencimento a um grupo e domínio das referências culturais que circulam no ambiente digital.

Apesar de parecer algo recente, esse movimento acompanha a própria evolução da língua. Outras gerações também criaram suas expressões, mas o que muda agora é a velocidade. O que antes levava anos para se espalhar, hoje viraliza em poucos dias.

Entre os termos mais usados estão:

“Gag”, para algo chocante ou impressionante

“Pocar”, que significa arrasar

“Tankar”, usado para dizer que alguém aguentou uma situação

“Delulu”, quando a pessoa está fora da realidade

“Old”, para algo óbvio