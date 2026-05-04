ASTROLOGIA

Anjo da Guarda traz clareza para 3 signos nesta segunda-feira (4 de maio): respostas começam a aparecer

A segunda-feira (4) chega com um recado importante sobre entendimento, decisões e situações que se esclarecem

Fernanda Varela

Publicado em 4 de maio de 2026 às 00:00

Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira (4) começa com uma energia de definição e percepção. O Anjo da Guarda indica que dúvidas tendem a se dissipar, trazendo mais clareza sobre caminhos que estavam confusos.

A orientação é observar os sinais e agir com mais segurança. Para três signos, o momento favorece decisões.

Gêmeos

Geminianos podem finalmente entender uma situação que estava indefinida. O Anjo da Guarda indica respostas chegando.

O ideal será confiar no que ficou claro.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Virgem

Virginianos podem enxergar soluções para problemas que vinham preocupando. O dia favorece organização e decisões práticas.

O momento pede agir com confiança.

Famosos do signo de Virgem 1 de 16

Escorpião

Escorpianos podem perceber algo que antes estava oculto. A intuição estará mais forte e pode guiar escolhas importantes.

O recado é confiar no que sente.

Famosos do signo de Escorpião 1 de 16

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