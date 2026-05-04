Anjo da Guarda traz clareza para 3 signos nesta segunda-feira (4 de maio): respostas começam a aparecer

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Fernanda Varela
Publicado em 4 de maio de 2026 às 00:00
A segunda-feira (4) começa com uma energia de definição e percepção. O Anjo da Guarda indica que dúvidas tendem a se dissipar, trazendo mais clareza sobre caminhos que estavam confusos.
A orientação é observar os sinais e agir com mais segurança. Para três signos, o momento favorece decisões.
Gêmeos
Geminianos podem finalmente entender uma situação que estava indefinida. O Anjo da Guarda indica respostas chegando.
O ideal será confiar no que ficou claro.
Famosos do signo de Gêmeos
Virgem
Virginianos podem enxergar soluções para problemas que vinham preocupando. O dia favorece organização e decisões práticas.
O momento pede agir com confiança.
Famosos do signo de Virgem
Escorpião
Escorpianos podem perceber algo que antes estava oculto. A intuição estará mais forte e pode guiar escolhas importantes.
O recado é confiar no que sente.
Famosos do signo de Escorpião
Mensagem do dia
Quando a clareza chega, o caminho se abre. Prestar atenção aos sinais faz toda a diferença.