ASTROLOGIA

Anjo da Guarda traz leveza para 3 signos neste domingo (3 de maio): momento de aproveitar e recarregar

O domingo (3) chega com um recado importante sobre bem-estar, descanso e conexão com o que faz bem

Fernanda Varela

Publicado em 3 de maio de 2026 às 00:00

Anjo, signos, proteção Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo (3) começa com uma energia mais tranquila, favorecendo momentos de descanso e reconexão. O Anjo da Guarda indica que desacelerar será essencial para recuperar forças e equilibrar emoções.

A orientação é aproveitar o dia com mais leveza e evitar preocupações desnecessárias. Para três signos, o momento favorece o autocuidado.

Touro

Taurinos podem sentir necessidade de desacelerar e cuidar mais de si. O Anjo da Guarda indica um dia favorável ao descanso.

O ideal será respeitar seu tempo.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Leão

Leoninos podem encontrar prazer em atividades simples e momentos de lazer. O dia favorece bem-estar e descontração.

O momento pede aproveitar sem culpa.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Peixes

Piscianos podem se sentir mais sensíveis e buscar ambientes tranquilos. O Anjo da Guarda indica necessidade de equilíbrio emocional.

O recado é cuidar da mente e do coração.

Decoração que é a cara de Peixes 1 de 10

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