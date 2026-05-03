Anjo da Guarda traz leveza para 3 signos neste domingo (3 de maio): momento de aproveitar e recarregar

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Fernanda Varela
Publicado em 3 de maio de 2026 às 00:00
O domingo (3) começa com uma energia mais tranquila, favorecendo momentos de descanso e reconexão. O Anjo da Guarda indica que desacelerar será essencial para recuperar forças e equilibrar emoções.
A orientação é aproveitar o dia com mais leveza e evitar preocupações desnecessárias. Para três signos, o momento favorece o autocuidado.
Touro
Taurinos podem sentir necessidade de desacelerar e cuidar mais de si. O Anjo da Guarda indica um dia favorável ao descanso.
O ideal será respeitar seu tempo.
Decoração que é a cara de Touro
Leão
Leoninos podem encontrar prazer em atividades simples e momentos de lazer. O dia favorece bem-estar e descontração.
O momento pede aproveitar sem culpa.
Decoração que é a cara de Leão
Peixes
Piscianos podem se sentir mais sensíveis e buscar ambientes tranquilos. O Anjo da Guarda indica necessidade de equilíbrio emocional.
O recado é cuidar da mente e do coração.
Decoração que é a cara de Peixes
Mensagem do dia
Descansar também faz parte do caminho. Cuidar de si fortalece tudo ao seu redor.