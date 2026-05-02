Apaixonada? 3 simpatias para trazer o amor de volta

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Felipe Sena
Publicado em 2 de maio de 2026 às 08:00
Às vezes é normal sentir um vazio no peito após o término de um relacionamento. Seja qual for o motivo, o sentimento parece que continua ali, vivo e pulsante.
As simpatias são ferramentas poderosas que trabalham com a nossa intenção e com a energia dos elementos naturais. Confira 5 selecionadas por João Bidu:
Essa é ideal para quando a pessoa está orgulhosa e não quer dar o braço a torcer. Ela serve para “esquentar” os pensamentos do seu amor e trazê-lo de volta com urgência.
5 simpatias para atrair prosperidade em 2026
Como fazer: Escreva o nome completo do seu amor em um pedaço de papel branco. Dobre em quatro partes e coloque dentro de uma panela com água fervendo.
“(Diga o nome da pessoa), assim como esta água está fervendo, vai ferver também sua cabeça. Você só vai pensar em mim e virá correndo me procurar”.
Repita a frase três vezes. Depois, descarte a água na pia e o papel no lixo. A panela pode ser lavada e usada normalmente.
Sente que algo ou alguém está impedindo o retorno do seu par? Essa simpatia ajuda a quebrar as barreiras espirituais e energéticas entre vocês.
Como fazer: Pegue uma vela branca e quebre-a em três pedaços. Com cuidado, acenda as três partes em um pires branco. Enquanto as chamas queimam, mentalize os obstáculos sumindo e diga:
“Assim como eu quebro essa vela, também se quebrará a força que impede o meu amor de voltar”.
Termine rezando um Pai-Nosso com muita devoção. As sobras da vela podem ser descartadas no lixo e o pires, após lavado, pode ser reutilizado.
As cerimônias de casamento carregam uma energia de união e bênção muito forte. Se você quer restaurar o seu matrimônio, essa simpatia é a escolha certa.
Como fazer: Na próxima vez que for a um casamento, pegue uma flor do arranjo da igreja (com respeito). Leve para casa e deixe-a secar. Quando estiver seca, ferva a flor em dois litros de água.
Espere amornar, tome seu banho de higiene e, por fim, jogue o preparado da cintura para baixo.
Mentalize momentos felizes que viveram juntos. As sobras da flor devem ser deixadas em um jardim florido.