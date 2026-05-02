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Apaixonada? 3 simpatias para trazer o amor de volta

Simpatias são ferramentas importantes que trabalham com a nossa intenção

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de maio de 2026 às 08:00

Simpatias ajudam a trazer o amor de volta
Simpatias ajudam a trazer o amor de volta Crédito: Imagem gerada por IA

Às vezes é normal sentir um vazio no peito após o término de um relacionamento. Seja qual for o motivo, o sentimento parece que continua ali, vivo e pulsante.

As simpatias são ferramentas poderosas que trabalham com a nossa intenção e com a energia dos elementos naturais. Confira 5 selecionadas por João Bidu:

1. Simpatia da água fervendo para ele te procurar

Essa é ideal para quando a pessoa está orgulhosa e não quer dar o braço a torcer. Ela serve para “esquentar” os pensamentos do seu amor e trazê-lo de volta com urgência.

5 simpatias para atrair prosperidade em 2026

A canela simboliza fartura e abertura de caminhos. Ao soprar a especiaria na entrada da casa, a intenção é atrair oportunidades, dinheiro e prosperidade para os próximos meses. por Reprodução
Visualizar conquistas, saúde e momentos felizes ajuda a alinhar pensamentos e emoções com aquilo que se deseja atrair. A prática reforça a confiança, fortalece a esperança e abre espaço para um ano com mais equilíbrio e realizações. por Reprodução
Tradicional na virada do ano, a lentilha representa riqueza por lembrar moedas. Comer o grão simboliza o desejo de estabilidade financeira e crescimento material ao longo do novo ciclo. por Reprodução
Anotar metas e também o que se quer deixar para trás ajuda a organizar intenções. O ritual simboliza renovação, desapego e a abertura de espaço para novas conquistas em 2026. por Reprodução
Pedras como pirita e água marinha funcionam como símbolos de foco e intenção. Usá-las na virada representa o compromisso de manter a energia da prosperidade ativa durante todo o ano. por Reprodução
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A canela simboliza fartura e abertura de caminhos. Ao soprar a especiaria na entrada da casa, a intenção é atrair oportunidades, dinheiro e prosperidade para os próximos meses. por Reprodução

Como fazer: Escreva o nome completo do seu amor em um pedaço de papel branco. Dobre em quatro partes e coloque dentro de uma panela com água fervendo.

“(Diga o nome da pessoa), assim como esta água está fervendo, vai ferver também sua cabeça. Você só vai pensar em mim e virá correndo me procurar”.

Repita a frase três vezes. Depois, descarte a água na pia e o papel no lixo. A panela pode ser lavada e usada normalmente.

2. Ritual da vela quebrada para afastar obstáculos

Sente que algo ou alguém está impedindo o retorno do seu par? Essa simpatia ajuda a quebrar as barreiras espirituais e energéticas entre vocês.

Como fazer: Pegue uma vela branca e quebre-a em três pedaços. Com cuidado, acenda as três partes em um pires branco. Enquanto as chamas queimam, mentalize os obstáculos sumindo e diga:

“Assim como eu quebro essa vela, também se quebrará a força que impede o meu amor de voltar”.

Termine rezando um Pai-Nosso com muita devoção. As sobras da vela podem ser descartadas no lixo e o pires, após lavado, pode ser reutilizado.

3. Banho de flor de casamento para atrair o marido

As cerimônias de casamento carregam uma energia de união e bênção muito forte. Se você quer restaurar o seu matrimônio, essa simpatia é a escolha certa.

Como fazer: Na próxima vez que for a um casamento, pegue uma flor do arranjo da igreja (com respeito). Leve para casa e deixe-a secar. Quando estiver seca, ferva a flor em dois litros de água.

Espere amornar, tome seu banho de higiene e, por fim, jogue o preparado da cintura para baixo.

Mentalize momentos felizes que viveram juntos. As sobras da flor devem ser deixadas em um jardim florido.

Tags:

Astrologia

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