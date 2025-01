CONTRADITÓRIO?

Após minimizar crimes da ditadura e ser ex-secretária de Bolsonaro, Regina Duarte rasga elogios a 'Ainda Estou Aqui'

Atriz também relatou que admira Eunice Paiva

A atriz e ex-secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro (PL), Regina Duarte usou as redes sociais e surpreendeu os seguidores ao elogiar Ainda Estou Aqui, filme sobre a Ditadura Militar que está indicado a três categorias no Oscar. Nos anos anteriores, Regina causou polêmica ao minimizar as torturas e demais crimes da ditadura, apoiando as declarações do antigo presidente. >