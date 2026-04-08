Após três meses, muita coisa muda em ‘Coração Acelerado’ nesta quarta-feira (8 de abril); confira resumo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 8 de abril de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (8), Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) gravam uma música com uma cantora famosa e se apresentam em um programa de televisão famoso. Após três meses, muita coisa muda.
Janete (Leticia Spiller) e Zuzu (Elisa Lucinda) se preparam para a inauguração de seu novo bar. Já João Raul (Filipe Bragança) e Naiane (Isabelle Drummond) investem na relação
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.