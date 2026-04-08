NOVELA DAS 7

Após três meses, muita coisa muda em ‘Coração Acelerado’ nesta quarta-feira (8 de abril); confira resumo

Novela das sete tem passagem de tempo com mudança na vida dos personagens

Felipe Sena

Publicado em 8 de abril de 2026 às 06:30

Sucesso finalmente chega para Eduarda e Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (8), Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) gravam uma música com uma cantora famosa e se apresentam em um programa de televisão famoso. Após três meses, muita coisa muda.

Janete (Leticia Spiller) e Zuzu (Elisa Lucinda) se preparam para a inauguração de seu novo bar. Já João Raul (Filipe Bragança) e Naiane (Isabelle Drummond) investem na relação

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