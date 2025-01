HORÓSCOPO

Aquarianos têm ou não coração? Descubra de fama de 'Frozen' do signo tem sentido

Signo é apontado como o mais frio do zodíaco

Quem convive com alguns aquarianos diz que alguns deles tem uma pedra de gelo no lugar do coração. Outros dizem que, com o passar do tempo, entenderam que tudo não passa de uma racionalidade exagerada, mas que eles sentem, sim, e são muito leais.>