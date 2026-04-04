Áries, Leão, Sagitário e Touro viram o jogo e entram numa fase de sorte e abundância hoje (4 de abril)

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Felipe Sena
Publicado em 4 de abril de 2026 às 07:30
Nem sempre os ciclos seguem o mesmo ritmo e algumas viradas são importantes. Neste sábado (4) esse movimento ganha força com os trânsitos de Júpiter, ligado à expansão, e Marte, associado à ação.
Especialistas apontam que o ano deve abrir portas, ampliar ganhos e impulsionar mudanças positivas. Por isso, alguns signos tendem a viver uma fase de destaque e prosperidade. Confira:
O signo aparece como um dos protagonistas. Marte fortalece a energia, a coragem e a iniciativa. Com isso, os arianos ganham impulso para conquistas pessoais e profissionais.
Veja as características dos signos
Os leoninos se destacam, pois Júpiter favorece a visibilidade, criatividade e reconhecimento. Esse cenário amplia as chances de crescimento.
Os sagitarianos entram num ciclo de expansão. O período favorece novas experiências e ganhos financeiros. Além disso, o signo pode explorar caminhos que antes pareciam distantes.
Os taurinos se beneficiam no campo material. O momento favorece estabilidade, investimentos e aumento de renda. Assim, o signo tende a consolidar resultados já iniciados.