Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos finalmente deixam uma fase difícil para trás e dão a volta por cima hoje (4 de abril)

Uma mudança de postura marca o fim de um período pesado e abre espaço para mais leveza, clareza e recomeços reais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de abril de 2026 às 07:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado, dia 4 de abril, chega com uma energia de virada para quem já vinha se sentindo preso, cansado ou desmotivado. Depois de dias ou até semanas lidando com emoções mais densas, surge uma vontade genuína de sair desse lugar e retomar o controle da própria vida. Não é algo externo que muda tudo de uma vez, mas sim uma decisão interna poderosa. Para três signos, esse é o momento de encerrar um ciclo difícil e começar de novo com outra mentalidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Câncer, Virgem, Escorpião e Peixes recebem um sinal forte e inesperado do Universo que pode mudar tudo neste sábado (4 de abril)

Câncer, Virgem, Escorpião e Peixes recebem um sinal forte e inesperado do Universo que pode mudar tudo neste sábado (4 de abril)

Imagem - Hoje (4 de abril) pede maturidade emocional, decisões estratégicas e coragem para sustentar escolhas que podem mudar o rumo da sua vida

Hoje (4 de abril) pede maturidade emocional, decisões estratégicas e coragem para sustentar escolhas que podem mudar o rumo da sua vida

Imagem - Trabalho entra em fase instável para 5 signos hoje (3 de abril) e exige jogo de cintura

Trabalho entra em fase instável para 5 signos hoje (3 de abril) e exige jogo de cintura

Touro: Você percebe claramente em que momento se deixou levar por um estado mais pesado e decide, de forma firme, sair disso. Existe uma força interna que volta a se manifestar, te lembrando que essa fase nunca seria permanente. Agora, a vontade de se reorganizar e trazer mais leveza fala mais alto.

Dica cósmica: Quando você decide mudar, metade do caminho já está feito.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
1 de 10
Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Libra: Chega um ponto em que continuar do mesmo jeito simplesmente não faz mais sentido, e você reconhece isso com clareza. Esse sábado marca uma virada importante, em que você escolhe se afastar do que estava te puxando para baixo. Mesmo sem entender tudo, há uma certeza de que é hora de seguir diferente.

Dica cósmica: Nem sempre é preciso entender tudo para começar de novo.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
1 de 10
Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Capricórnio: Você pode até ter passado por um período mais desanimado, mas algo dentro de você nunca deixou de acreditar que isso iria mudar. E agora muda. Surge uma decisão prática, direta, de retomar o controle e sair desse estado. É o seu jeito de dar a volta por cima aparecendo mais uma vez.

Dica cósmica: Recomeçar faz parte da sua força, não da sua fraqueza.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
1 de 10
Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

Tags:

Signo Touro Libra Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem

Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem
Imagem - Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'

Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'