ASTROLOGIA

3 signos finalmente deixam uma fase difícil para trás e dão a volta por cima hoje (4 de abril)

Uma mudança de postura marca o fim de um período pesado e abre espaço para mais leveza, clareza e recomeços reais

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de abril de 2026 às 07:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado, dia 4 de abril, chega com uma energia de virada para quem já vinha se sentindo preso, cansado ou desmotivado. Depois de dias ou até semanas lidando com emoções mais densas, surge uma vontade genuína de sair desse lugar e retomar o controle da própria vida. Não é algo externo que muda tudo de uma vez, mas sim uma decisão interna poderosa. Para três signos, esse é o momento de encerrar um ciclo difícil e começar de novo com outra mentalidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você percebe claramente em que momento se deixou levar por um estado mais pesado e decide, de forma firme, sair disso. Existe uma força interna que volta a se manifestar, te lembrando que essa fase nunca seria permanente. Agora, a vontade de se reorganizar e trazer mais leveza fala mais alto.

Dica cósmica: Quando você decide mudar, metade do caminho já está feito.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

Libra: Chega um ponto em que continuar do mesmo jeito simplesmente não faz mais sentido, e você reconhece isso com clareza. Esse sábado marca uma virada importante, em que você escolhe se afastar do que estava te puxando para baixo. Mesmo sem entender tudo, há uma certeza de que é hora de seguir diferente.

Dica cósmica: Nem sempre é preciso entender tudo para começar de novo.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio: Você pode até ter passado por um período mais desanimado, mas algo dentro de você nunca deixou de acreditar que isso iria mudar. E agora muda. Surge uma decisão prática, direta, de retomar o controle e sair desse estado. É o seu jeito de dar a volta por cima aparecendo mais uma vez.

Dica cósmica: Recomeçar faz parte da sua força, não da sua fraqueza.