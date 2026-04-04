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Câncer, Virgem, Escorpião e Peixes recebem um sinal forte e inesperado do Universo que pode mudar tudo neste sábado (4 de abril)

Uma virada sutil, mas poderosa, ajuda alguns signos a enxergarem novos caminhos e retomarem a confiança no que está por vir

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de abril de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado, dia 4 de abril, chega com uma sensação diferente no ar, como se algo começasse a se reorganizar por dentro. Depois de dias mais intensos, o momento agora pede retomada, confiança e, principalmente, atenção aos sinais. Pequenas percepções, intuições e coincidências podem revelar muito mais do que parecem. Para quatro signos, esse será um dia marcante, com mensagens importantes que ajudam a mudar a direção dos próximos passos. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Câncer: Sua intuição está mais afiada do que nunca, e isso faz toda a diferença agora. Você começa a perceber sinais sutis que apontam para uma mudança positiva, mesmo que ainda não consiga explicar exatamente o que está por vir. Existe uma sensação interna de que algo bom está se aproximando, e confiar nisso será essencial.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser entendido de imediato, sentir já é um guia poderoso.

Decoração que é a cara de Câncer

Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: quarto com clima romântico e delicado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cozinha com cara de casa de família por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: banheiro relaxante com clima de autocuidado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sofá com mantas e almofadas confortáveis por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho de chá ou café acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: mesa posta para um jantar íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: varanda tranquila com plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sala com cortinas leves e luz suave por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho com fotos e memórias por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA

Virgem: O que antes parecia desinteressante ou cansativo ganha um novo significado. Pequenos sinais começam a aparecer no seu dia, despertando curiosidade e vontade de explorar algo diferente. É como se a vida estivesse te incentivando a insistir um pouco mais, mostrando que existe algo valioso logo à frente.

Dica cósmica: Preste atenção nos detalhes, eles podem abrir portas inesperadas.

Decoração que é a cara de Virgem

Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala com decoração simples e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala minimalista clara e organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cantinho de leitura tranquilo e organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: quarto sereno com design minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cozinha moderna impecavelmente organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: mesa de trabalho com design limpo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: lavanderia organizada e funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: banheiro minimalista estilo spa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: home office extremamente organizado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA

Escorpião: Seus instintos estão te guiando para uma virada interna importante. Um entendimento mais profundo sobre si mesma pode surgir, trazendo clareza sobre algo que antes parecia confuso. Esse momento tem força para mudar sua forma de pensar e, com isso, abrir espaço para um novo começo.

Dica cósmica: Encarar a verdade pode ser libertador, mesmo quando ela surpreende.

Decoração que é a cara de Escorpião

Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cozinha moderna com tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: closet sofisticado e minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: varanda noturna com iluminação indireta por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com arte intensa e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala escura com iluminação dramática por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: quarto com tons profundos e clima intimista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cantinho secreto de leitura por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: banheiro luxuoso com iluminação baixa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com velas e clima misterioso por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA

Peixes: Sua sensibilidade se transforma em uma espécie de radar emocional, capaz de captar mensagens importantes ao seu redor. Ao invés de se fechar, você se sente mais conectada e aberta, como se estivesse sendo guiada de alguma forma. Isso traz conforto e também direção.

Dica cósmica: Confie naquilo que você sente, sua intuição está especialmente alinhada.

Decoração que é a cara de Peixes

Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: banheiro estilo spa relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho com luz de fim de tarde por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho de meditação ou introspecção por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: varanda com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com cortinas leves e movimento por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto com iluminação indireta e clima íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho artístico e sensível por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com elementos aquáticos e fluidos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto delicado com tecidos leves por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA

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Signo Câncer Virgem Escorpião Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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