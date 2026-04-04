NOVELA DAS 7

Naiane fica com ciúmes após João Raul cantar com Ana Castela; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (4 de abril)

Vários desdobramentos acontecem na novela das 7 neste sábado

Felipe Sena

Publicado em 4 de abril de 2026 às 06:30

João Raul volta a gravar com Ana Castela em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado (4), João Raul (Filipe Bragança) fica irritado e um ar de inveja do sucesso de Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz), mas as duas seguem seus sonhos e vibram quando Leandro (David Junior) conta que darão uma entrevista.

No mesmo capítulo, Talita (Luellem de Castro) e Tino (Vicctor Hugo Maia) se impressionam com o sucesso da nova dupla. Laurinha (Kamila Amorim) se preocupa com o estado de saúde de Esteban (Diego Martins).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Janete (Leticia Spiller) comemora o sucesso da cooperativa com Zuzu (Elisa Lucinda). João Tino aconselha Talita a fazer as pazes com Agrado. Eduarda tenta disfarçar seu interesse em Leandro. Nora (Virgínia Rosa) orienta Laurinha a como ajudar Esteban. Malvino (Guito) tenta se aproximar de Zuzu. Já Naiane sente ciúmes ao ver João Raul cantar com Ana Castela.