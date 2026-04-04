Naiane fica com ciúmes após João Raul cantar com Ana Castela; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (4 de abril)

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Felipe Sena
Publicado em 4 de abril de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado (4), João Raul (Filipe Bragança) fica irritado e um ar de inveja do sucesso de Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz), mas as duas seguem seus sonhos e vibram quando Leandro (David Junior) conta que darão uma entrevista.
No mesmo capítulo, Talita (Luellem de Castro) e Tino (Vicctor Hugo Maia) se impressionam com o sucesso da nova dupla. Laurinha (Kamila Amorim) se preocupa com o estado de saúde de Esteban (Diego Martins).
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Janete (Leticia Spiller) comemora o sucesso da cooperativa com Zuzu (Elisa Lucinda). João Tino aconselha Talita a fazer as pazes com Agrado. Eduarda tenta disfarçar seu interesse em Leandro. Nora (Virgínia Rosa) orienta Laurinha a como ajudar Esteban. Malvino (Guito) tenta se aproximar de Zuzu. Já Naiane sente ciúmes ao ver João Raul cantar com Ana Castela.
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.