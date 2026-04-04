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Naiane fica com ciúmes após João Raul cantar com Ana Castela; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (4 de abril)

Vários desdobramentos acontecem na novela das 7 neste sábado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de abril de 2026 às 06:30

João Raul volta a gravar com Ana Castela em 'Coração Acelerado'
João Raul volta a gravar com Ana Castela em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado (4), João Raul (Filipe Bragança) fica irritado e um ar de inveja do sucesso de Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz), mas as duas seguem seus sonhos e vibram quando Leandro (David Junior) conta que darão uma entrevista.

No mesmo capítulo, Talita (Luellem de Castro) e Tino (Vicctor Hugo Maia) se impressionam com o sucesso da nova dupla. Laurinha (Kamila Amorim) se preocupa com o estado de saúde de Esteban (Diego Martins).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Janete (Leticia Spiller) comemora o sucesso da cooperativa com Zuzu (Elisa Lucinda). João Tino aconselha Talita a fazer as pazes com Agrado. Eduarda tenta disfarçar seu interesse em Leandro. Nora (Virgínia Rosa) orienta Laurinha a como ajudar Esteban. Malvino (Guito) tenta se aproximar de Zuzu. Já Naiane sente ciúmes ao ver João Raul cantar com Ana Castela.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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