NOVELA DAS 9

Busca pelo dinheiro, soltura de Gerluce e plano de poder agitam Três Graças neste sábado (4); veja resumo

Confrontos, libertação e nova disputa elevam o clima de tensão na novela

Heider Sacramento

Publicado em 4 de abril de 2026 às 05:30

Busca pelo dinheiro e soltura movimentam capítulo de Três Graças Crédito: Reprodução

O capítulo de Três Graças deste sábado (4) será marcado por confrontos diretos e novos planos entre os personagens. A disputa pelo dinheiro escondido se intensifica e coloca todos em alerta.

Ferette, Arminda e Macedo partem em busca do dinheiro na Chacrinha, enquanto a soltura de Gerluce é comemorada por todos.

Elenco de "Três Graças" 1 de 37

Joaquim corre para avisar Lígia e Albérico que os esconderijos foram descobertos, aumentando o clima de urgência. Já Lucélia usa sua influência para convencer Vandílson a enfrentar Bagdá e assumir o comando.