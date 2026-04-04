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Busca pelo dinheiro, soltura de Gerluce e plano de poder agitam Três Graças neste sábado (4); veja resumo

Confrontos, libertação e nova disputa elevam o clima de tensão na novela

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de abril de 2026 às 05:30

Busca pelo dinheiro e soltura movimentam capítulo de Três Graças Crédito: Reprodução

O capítulo de Três Graças deste sábado (4) será marcado por confrontos diretos e novos planos entre os personagens. A disputa pelo dinheiro escondido se intensifica e coloca todos em alerta.

Ferette, Arminda e Macedo partem em busca do dinheiro na Chacrinha, enquanto a soltura de Gerluce é comemorada por todos.

Elenco de "Três Graças"

Paulinho por auto-upload
Arminda por auto-upload
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Viviane é presa em flagrante e confronto familiar marca capítulo de Três Graças por Reprodução/Globoplay
Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen) ganham spin-off de 'Três Graças' com a novela vertical 'Loquinha' por Reprodução/Beatriz Damy
Lucélia, personagem de Daphne Bozaski em 'Três Graças', também estará em 'Loquinha' por Reprodução/TV Globo
Samira confirma que Raul é filho de Ferette e vira a trama de Três Graças por Divulgação/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Fábio Rocha/Rede Globo
Ferette morre nos capítulos finais de Três Graças e deixa todos os personagens sob suspeita por Reprodução/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Cirurgia forçada, ameaça em vídeo e alerta sobre Arminda agitam Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Após a morte de Célio, Três Graças entra em clima de tensão por Divulgação/TV Globo
Consuelo reaparece no ferro velho para ajudar Misael em ' por Reprodução | Globo
Misael planeja matar Ferette em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Arminda vai atrás de Raul na Chacrinha em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Ferette passa mal durante jantar em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Em 'Três Graças', Gerluce descobre quem é o pai de seu neto por Reprodução | TV Globo
Ferette ouvirá conversa da esposa escondido em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Arminda fica completamente alucinada nos próximos capítulos de 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Zenilda tem conversa franca com Lorena em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Jorginho passa mal em ‘Três Graças’ por Reprodução | Globo
Consuelo e Misael em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
'Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional por Reprodução | TV Globo
Arminda confronta Gerluce em Três Graças' por Reprodução | Globo
Josefa conta planos de Arminda e Ferette para Gerluce em ‘Três Graças’ por Reprodução | TV Globo
Rogério prepara retorno trinunfal em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Ferette e Arminda encaram Rogério em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Zenilda descobre segredo e vira alvo de Arminda em Três Graças por Reprodução
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Paulinho por auto-upload

Joaquim corre para avisar Lígia e Albérico que os esconderijos foram descobertos, aumentando o clima de urgência. Já Lucélia usa sua influência para convencer Vandílson a enfrentar Bagdá e assumir o comando.

Maggye se abala com a reação de Kasper diante das Três Graças, enquanto Joélly teme pela segurança da avó e busca ajuda. O capítulo avança com tensão máxima quando Ferette e seus aliados chegam ao consultório de José Maria e se surpreendem com o que encontram.

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