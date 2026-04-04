Busca pelo dinheiro, soltura de Gerluce e plano de poder agitam Três Graças neste sábado (4); veja resumo

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Heider Sacramento
Publicado em 4 de abril de 2026 às 05:30
O capítulo de Três Graças deste sábado (4) será marcado por confrontos diretos e novos planos entre os personagens. A disputa pelo dinheiro escondido se intensifica e coloca todos em alerta.
Ferette, Arminda e Macedo partem em busca do dinheiro na Chacrinha, enquanto a soltura de Gerluce é comemorada por todos.
Elenco de "Três Graças"
Joaquim corre para avisar Lígia e Albérico que os esconderijos foram descobertos, aumentando o clima de urgência. Já Lucélia usa sua influência para convencer Vandílson a enfrentar Bagdá e assumir o comando.
Maggye se abala com a reação de Kasper diante das Três Graças, enquanto Joélly teme pela segurança da avó e busca ajuda. O capítulo avança com tensão máxima quando Ferette e seus aliados chegam ao consultório de José Maria e se surpreendem com o que encontram.