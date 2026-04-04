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Reviravolta no amor, decisão e mudança de rumo marcam este sábado (4); veja previsão do tarot

Cartas indicam dia de escolhas afetivas e possíveis recomeços inesperados

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de abril de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O sábado (4) traz energia intensa no campo emocional. A leitura do tarot aponta mudanças importantes em relações e decisões que podem alterar o rumo de histórias.

A carta Os Enamorados aparece com força, indicando definição no amor. Relações podem avançar ou passar por um momento decisivo.

Tarot

Tarot por Shutterstock
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O Mago também influencia o dia, mostrando iniciativa e atitude. É o momento de agir, mas com consciência das consequências.

Já A Sacerdotisa reforça a importância de confiar na intuição antes de qualquer passo.

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