ASTROLOGIA

Reviravolta no amor, decisão e mudança de rumo marcam este sábado (4); veja previsão do tarot

Cartas indicam dia de escolhas afetivas e possíveis recomeços inesperados

Heider Sacramento

Publicado em 4 de abril de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

O sábado (4) traz energia intensa no campo emocional. A leitura do tarot aponta mudanças importantes em relações e decisões que podem alterar o rumo de histórias.

A carta Os Enamorados aparece com força, indicando definição no amor. Relações podem avançar ou passar por um momento decisivo.

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O Mago também influencia o dia, mostrando iniciativa e atitude. É o momento de agir, mas com consciência das consequências.