Reviravolta no amor, decisão e mudança de rumo marcam este sábado (4); veja previsão do tarot

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Heider Sacramento
Publicado em 4 de abril de 2026 às 05:00
O sábado (4) traz energia intensa no campo emocional. A leitura do tarot aponta mudanças importantes em relações e decisões que podem alterar o rumo de histórias.
A carta Os Enamorados aparece com força, indicando definição no amor. Relações podem avançar ou passar por um momento decisivo.
Tarot
O Mago também influencia o dia, mostrando iniciativa e atitude. É o momento de agir, mas com consciência das consequências.
Já A Sacerdotisa reforça a importância de confiar na intuição antes de qualquer passo.